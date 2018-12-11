Dr. Yavuz Dizdar, “Vicdan Hayat Kurtarır” isimli kitabında ve bu kitapla ilgili medyaya verdiği röportajlarda meslektaşlarının bir bölümünün tıp etiğinden uzaklaştığını belirtti, özetle şunları söyledi:
-Bazı doktorlar paraya aşırı derecede meftun oldular, vicdanlarını kaybettiler.
-Mesleği tümüyle ticari anlayışla yapanlar var. Görev yaptığı hastaneye ya hiç gelmeyenler ya da bir-iki saat kalıp 11 veya 12’de çıkıp giden ve piyasada yani özel sağlık sektöründe çalışanlar olduğunu biliyoruz.
-Tıp kendi misyonundan sapmış ve ticarete dönüşmüşse doktorlara vicdan konusunu bir kez daha hatırlatmak gerekiyor.
-Tıp gelişmiyor, teknoloji gelişiyor. Ultrason, MR gibi görüntüleme sistemleri çok yaygınlaştı. Bu sistemleri uygulayan sağlık kuruluşları kendilerine sürekli pazar arıyor. Dolayısıyla hastalar tıp için artık pazar özelliği taşıyor.
- Kanser teşhisi konulan hastaların büyük kısmı kanser değil. Hiç risk oluşturmayacak hücre farklılaşmalarını kanser diye yorumluyorlar.
- Ciddi bir şikayetiniz varsa elbette sağlık kuruluşlarından yararlanmak gerekir. Ama gittiğiniz şikayetle doktorun bulduğu şey birbirine uymuyorsa, yani sizin ayağınız ağrıyor diye gittiğiniz doktor tiroidinizde bir şey buluyor, safra kesenizde taş olduğunu söylüyorsa o zaman oturun bir kez daha düşünün.
- Tiroitte kanser teşhisi çok yaygın. Çevrenizdekilerin tiroidini tarasanız yüzde 10’unda kanser hücresi bulursunuz. Büyük bir bölümüne dokunulmazsa öylece durur.
-Gereksiz teşhis ve tedavilerle sistem köpürüp şişiyor. Her şey sağlık sektörüne hasta pompalamak üzerine kurulmuş. Vatandaş durduk yerde orasını burasını kurcalatmamalı.
- Bazı meslekler vardır, ticareti kaldırmaz. Doktorluk bunlardan biridir. Oysa şimdi vatandaş elini veriyor, kolunu kaptırıyor. Böyle bir vahşileşme var. Tüccar doktorluk hayatımıza girdi.
- Doktor transferi diye bir şey söz konusu. Portföyü olan doktorlara, bir hastaneden diğer hastaneye gittiğinde kendi hastalarını da götüreceği varsayılarak bir transfer ücreti ödeniyor. Hem de hatırı sayılır bir miktar. Portföy büyükse transfer parası da büyüyor.
- Bir de hasta yönlendirme diye bir şey var. Bazı tetkikler için belli yerlere hastalar yönlendiriliyor. Belki gönderdiğiniz yer daha iyi tetkik yapıyordur ama siz bundan komisyon aldığınız anda durum değişir. Bu komisyon işi içselleştirilmiş artık. Almayana salak gözüyle bakıyorlar.
-Tıpta hastalık patlamasının bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum. Böyle giderse 2050 yılında iki kişiden biri otistik olacak.
- Şaşaalı hastane olması önemli değil. İçinde adam var mı sen ona bak.
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Dizdar’a bu görüşleri açık yüreklilikle dile getirdiği için bağlı olduğu meslek örgütlerinin teşekkür edeceğini, “Mesleğimizin itibarını korumak adına güzel bir çalışma yapmışsınız, elinize sağlık” demesini beklerdim.
Ama hiç de böyle olmadı.
İstanbul Tabip Odası, Dizdar hakkında doktorluk mesleğinin itibarını zedeleyici kitap yazdığı ve medyaya açıklamalar yaptığı gerekçesiyle disiplin incelemesi başlattı. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği de, “hekim hasta ilişki ve güveninin bozulmasına yol açtığı”nı iddia ederek Dizdar’ı kınadı.
Kim bilir, önümüzdeki günlerde belki de meslekten men ederler kendisini.
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Ne demeli bilmem ki…
Şimdilik, “Pes!” demekle yetineyim!
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