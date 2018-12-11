Dr. Yavuz Dizdar, “Vicdan Hayat Kurtarır” isimli kitabında ve bu kitapla ilgili medyaya verdiği röportajlarda meslektaşlarının bir bölümünün tıp etiğinden uzaklaştığını belirtti, özetle şunları söyledi:



-Bazı doktorlar paraya aşırı derecede meftun oldular, vicdanlarını kaybettiler.

-Mesleği tümüyle ticari anlayışla yapanlar var. Görev yaptığı hastaneye ya hiç gelmeyenler ya da bir-iki saat kalıp 11 veya 12’de çıkıp giden ve piyasada yani özel sağlık sektöründe çalışanlar olduğunu biliyoruz.

-Tıp kendi misyonundan sapmış ve ticarete dönüşmüşse doktorlara vicdan konusunu bir kez daha hatırlatmak gerekiyor.

-Tıp gelişmiyor, teknoloji gelişiyor. Ultrason, MR gibi görüntüleme sistemleri çok yaygınlaştı. Bu sistemleri uygulayan sağlık kuruluşları kendilerine sürekli pazar arıyor. Dolayısıyla hastalar tıp için artık pazar özelliği taşıyor.