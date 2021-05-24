Hekimoğlu Trabzon – Kocaelispor: 2-2

Ankara Büyükşehir Belediyesi Altınpark ANFA Bitki Evi, yaz mevsimini rengarenk karşılamak için hazırlıklarını tamamladı. Rengarenk petunyalardan çin karanfiline, aslanağzından şebboya, begonyadan sardunyaya, küpeliden ortancaya kadar pek çok farklı çeşit çiçek ve bitki Başkentlileri bekliyor. ANFA Bitki Evi, haftanın her günü 08.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.