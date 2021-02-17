Hekimliğin ilk adımı atıldı; öğrenciler beyaz önlüklerini giydi

İSTANBUL, (DHA) – Bu yıl İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitime başlayan öğrenciler, hekimliğe ilk adımlarını beyaz önlüklerini giyerek attı. Geleceğin doktorlarına tavsiyelerde bulunan Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Enver Duran, “Beyaz renk, saflığı, temizliği ve aydınlığı ifade eder. Beyaz önlüğün öğrenciler tarafından giyildikten sonra bir daha kirletilmemesi gerekir” dedi.

Geleceğin doktoru olmaya aday İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri için ‘Beyaz Önlük Giyme Töreni’ düzenlendi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk öğrencileri, beyaz önlüklerini giyerek hekimliğe ilk adımlarını attı. Pandemi şartlarına uygun şekilde düzenlenen törene, İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Kemal Gözükara, İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Özgür Gözükara, Rektör Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Enver Duran ve Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç’in yanı sıra akademisyenler ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Törende konuşma yapan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, tıp fakültesi kurulana kadar ön lisans ve lisansta da sağlık alanında kendilerini kanıtladığına dikkat çekti. Bu yıl fakülteye tam burslu katılan 7 öğrenciyi tebrik eden ve mutluluk duyduğunu söyleyen Karacabey, “Karar süreçleri nedeniyle biraz ötelenmekle birlikte fakültemize bu sene heyecanla kavuştuk. Fakültemize katılan 7 arkadaşımızın isimleri Arel tarihinde hep ayrı anılacak. Görevinize başladığınızda önemli bir sağlık personeli olmanızı ümit ediyoruz” diye konuştu.

‘ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN’

İstanbul AREL Üniversitesi Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Kemal Gözükara, törende öğrencilere hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Gözükara, “Gerçekten çok güzel bir an. Bir nesile yetişme katkısında bulunmak. Dünyanın en güzel şeyi. Yarın hepinizi yaşamda göreceğiz. Bütün topluma hizmet vereceksiniz. Hepiniz yeniden hoş geldiniz, ülkemizi hayırlı olasınız.” İfadelerini kullandı.

‘HASTANE KORİDORLARINDA KARŞILAŞMAYI HAYAL EDİYORUM’

Mütevelli Heyet Başkanı Özgür Gözükara da öğrencilere hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. “Sizlerle hastane koridorlarında görevinizi yaparken karşılaşmayı hayal ediyorum” sözleriyle öğrencilere yönelik heyecanının altını çizen Gözükara, “Tıp fakültesini kurmak bir hayaldi, üzerine çalıştık. Uzun zaman emek verdik ve düşündük. Memorial Sağlık Grubu, belki de Avrupa’nın en iyi hastanesidir. Memorial Grubuna, ailesine çok büyük teşekkür etmek gerekiyor. Bu ilk önlük giyme töreni. İnşallah bu arkadaşlar bu hastanelerde çalışma fırsatı yakalayacaklar. Hayat boyu başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

BEYAZ ÖNLÜK, SAFLIĞI, TEMİZLİĞİ VE AYDINLIĞI İFADE EDİYOR

Öğrenciler kadar kendisinin de heyecanlı olduğunu ifade eden Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Enver Duran, beyaz önlüğün doktorluğun ilk adımı olduğunu hatırlattı.

Duran, “Beyaz renk, saflığı, temizliği ve aydınlığı ifade eder. Beyaz önlüğün öğrenciler tarafından giyildikten sonra bir daha kirletilmemesi gerekir. Çevresel şartlarla kirlenebilir ama insani, vicdani ve değer olarak lekelenmesine bile tahammüllerinin olmaması lazım. Doktorlar kimselere zarar vermemeli, denenmemiş tedavileri uygulamamalı, hastanın sırlarını hiçbir yerde söylememeli, hastaya güven vermeli ve hastayla bütünleşmeliler. Biz öğrencilerimizden bunları bekliyoruz. Öğrencilerimiz bu pandemiden önce kendilerini korumayı öğrenecekler ki halkımıza daha faydalı olabilsinler. Öğrencilerimize güveniyoruz. Onların İstanbul Arel Üniversitesi’ni en iyi şekilde, insanlığa hizmet ederek yerine getireceklerini ve yurt içi ve yurt dışında da üniversitemizi temsil edeceklerine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İYİ HEKİMLER YETİŞTİRMEK BİZİM GÖREVİMİZ’

Törende konuşan Prof. Dr. Mustafa Cem Uzal ise, “Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’ sözüne layık olmak, öğrencilerimizin de bu emaneti en yukarıya taşıyacak hekimler olarak yetiştirmek bizim görevimizdir” dedi.

Uzal, “Hipokrat’ın hekim andında şu ilkeler belirtilmektedir. ‘Önce zarar verme. Denenmemiş ve sonucu bilinmeyen hiçbir tedaviyi hastalarına uygulama. Günümüzdeki anlayış ile kanıta dayalı tıp uygulamalarının dışına çıkma. Dil, din, ırk farkı gözetme. Hocalarına saygı duy, hastalarının mahremiyetine dikkat et. Onların sırrını da kimseye söyleme. Öğrencilerimiz bu ilkelere uymalı” diye konuştu.

‘SÜREKLİ ÇALIŞACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ’

Tüm öğrenciler adına konuşma yapan ve fakülteye kaydını ilk sırada yaptıran doktor adayı Hatice Yağmur Çelik, bugünün kendileri için yalnızca önlük giyme töreninden ibaret olmadığını belirtti.

Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Burada bulunan herkese önlüklerin yüklediği sorumluluk olarak söz vermek istiyorum. Ben ve tüm arkadaşlarım bilimin göstermiş olduğu yolda daima insani değerlere bağlı kalarak, insanlığın yararı için çalışacağımıza ve beyaz önlüklerin sembolize ettiği değerlere sahip çıkacağımıza söz veriyorum. Saflığı, güveni ve en önemlisi insanlığa yararı sembolize eden beyaz önlük ancak ve ancak Hipokrat’ın günümüze kadar süregelmiş yeminine sadık kalarak gerçekleşebilir. Bunun için sürekli çalışacağımıza söz veriyoruz.”

MEMORİAL SAĞLIK GRUBU CEO’SU DA KONUŞMA YAPTI

İstanbul Arel Üniversitesinin Tıp Fakültesi bağlamında anlaşmaya vardığı Memorial Sağlık Grubu adına CEO Uğur Genç törene katılım sağladı. Genç yaptığı konuşmada, “Bizim için çok değerli bir gün. Arkadaşlarımız heyecanlı. Umarım bu heyecanı onların diploma töreninde de görürüz. Belki birlikte Memorial’da çalışma fırsatı yakalarız. Türk sağlık sistemine hizmet ederiz.” ifadelerini kullandı.