Hekimlerden TTB Başkanı Fincancı tepkisi

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TTB Merkez Konseyi Başkanı Fincancı’nın gözaltına alınmasına dünyadan ve Türkiye’den hekimler tepki gösterdi. TTB, “Şebnem Hoca ile gurur duyuyoruz” açıklaması yaptı. Dünya Tabipler Birliği ise Fincancı’nın gözaltına alınmasını kınadı.

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın, 26 Ekim sabahı İstanbul’daki evinde gözaltına alınmasına Türkiye’nin dört bir yanından pek çok hekim, sivil toplum kuruluşları, emek ve meslek örgütlerinin yanı sıra Dünya Tabipler Birliği de tepki gösterdi.

TTB Merkez Konseyi, Fincancı’nın gözaltına alınmasının hemen ardından yaptığı “Şebnem Hoca ile gurur duyuyoruz” başlıklı ilk açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ne bu gözaltının ne de soruşturmanın hukuki zemini vardır, zira hocamızın ifade ettiği hiçbir şey suç unsuru değildir. Bununla birlikte 21 Ekim 2022 tarihinde TTB Hukuk Bürosu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşme yapılmış, savcılığa medyadan soruşturma başlatıldığının öğrenildiği belirtilerek, talep halinde Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın uygun bir zamanda ifade için gelebileceği bildirilmiştir. Bu bilgilendirmeye rağmen başsavcılık, Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması sürecini başlatmıştır ve dahası bu süreci bir gösteriye dönüştürmüştür.”

Ardından öğle saatlerinde basın toplantısı içinde TTB’de biraya gelen emek ve meslek örgütlerinden temsilciler, Fincancı’nın serbest bırakılması çağrısı yaptı. Ankara’daki basın toplantısına TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Karer Yurtdaş ile KESK, TMMOB, Ankara Tabip Odası, DİSK Ankara Temsilciliği, SES, TİHV, İHD, İHOP ve Mülkiyeliler Birliği temsilcileri katıldı.

HEKİMLER PEK ÇOK İLDE PROTESTO ETTİ

Aynı gün İzmir, Adana, Diyarbakır, Van, Mardin ve Batman’da da hekimler Fincancı’nın gözaltına alınmasını protesto etmek için bir araya geldi. Basın açıklamalarında Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın soruşturma bilgisi sonrası yurtdışından dönmesine, çağrıldığı takdirde ifadeye gelebileceğini avukatları tarafından savcılığa iletilmesine, kaçma veya delil karartma şüphesi bulunmamasına karşın gözaltına alınmasına tepki gösterildi.

TTB’nin bahsi geçen tartışmalara ilişkin düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesindeki her türlü eleştiriyi dikkatle dinlediği ve değerlendirdiği vurgulanan basın açıklamalarında,

Fincancı’nın derhal serbest bırakılması talebi bir kez daha dillendirildi.

DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ FİNCANCI’NIN GÖZALTINA ALINMASINI KINADI

Fincancı’nın gözaltına alınmasına bir tepki de Dünya Tabipler Birliği’den (DTB) geldi. DTB, Fincancı’nın gözaltına alınmasını yayımladığı mesajla kınadı. Fincancı’nın gözaltına alındığı bilgisiyle başlayan mesajda DTB Konseyi Başkanı Dr. Frank Ulrich Mongomery’nin “Dr. Korur Fincancı’nın gözaltına alınması ve Türk Tabipleri Birliği üyelerinin görevden uzaklaştırılmakla tehdit edilmesi kesinlikle kabul edilemez” mesajına yer verildi. Mongomery, TTB üyelerine yapılan saldırıların haksız olduğunu ifade etti.

TTB, basına yaptığı bilgilendirmede Fincancı’nın 26 Ekim’de gün içerisinde Ankara’ya getirildiğini belirtti ve “Gün içerisinde (27 Ekim) adliyeye sevk edilmesini beklediğimiz Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, rutin uygulamaya aykırı bir biçimde 07.15-07.30 sularında adliyeye sevk edileceği ve hızla savcılığa çıkarılacağı bilgisi elimize ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fincancı’nın ifade sürecini takip etmek üzere Ankara Adliyesi’ne giden TTB Merkez Konseyi üyeleri ve emek ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin adliyeye girişi darp edilerek engellendi.

NE OLMUŞTU?

18 Ekim’de TSK’nın, Irak’ın kuzeyinde PKK’ya yönelik yürüttüğü operasyonlarda kimyasal silah kullandığı öne sürüldü ve videolar paylaşıldı. İddialar kamuoyunda tartışmalara yol açarken MSB, 20 Ekim’de iddialara tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

“Daha önce defalarca açıklandığı gibi Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır.”

Fincancı da 20 Ekim’de Medya Haber TV’de katıldığı bir canlı yayında, ortada bu tür iddiaların ve ölümün olduğu bir durumda, BM’nin Minnesato Protokolü ilkeleri gereği, bunun bağımsız heyetlerce incelenmesi gerektiğini söyledi. Görüntülerle ilgili olarak ise “Görüntüleri daha önce de bir hekim olarak incelemiştim ve belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, zehirli gazlardan, kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda” dedi.

Bu röportajın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fincancı hakkında , “terör örgütü propagandası yapmak” ve “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Fincancı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.