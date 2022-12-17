HEKİMLER FİNCANCI İÇİN 23 ARALIK’TA BEYAZ ÖNLÜKLERİ İLE ÇAĞLAYAN’DA OLACAK

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MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Türk Tabipler Birliği (TTB), genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı ile hekimleri, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın 23 Aralık 2022 Cuma günü İstanbul Çağlayan Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görülecek olan davasını beyaz önlükleriyle izleme çağrısı yaptı.

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TTB Merkez Konseyi adına basın açıklamasını okuyan TTB İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, şunları söyledi:

“TTB, 1980 askeri darbesi ve sonrasındaki süreçlerde yapılan yasa değişiklikleri ile mali, mesleki kısıtlamalara gidilmiş bununla da yetinilmeyerek yasada var olan yetkilerin uygulanmasında bürokratik engeller çıkarılmıştır. Hekimlik değerlerinin, mesleki bağımsızlığın, halkın sağlık hakkının savunucusu olan TTB ve tabip odaları bu değerlerin korunup geliştirilmesi için büyük mücadeleler vermiş, bu nedenle bir çok baskıya maruz kalmış, ancak hepsinde de haklı çıkmış, bugünkü gücüne ulaşmıştır.”

“Son 40 yıllık süreçte hakkında açılan davaların tamamından beraat etmiş olan TTB ve yöneticileri bütün baskılara rağmen içinden geçtiğimiz bu süreçten de gücünü ve meşruiyetini arttırarak çıkacaktır” diyen Ökten, şöyle devam etti:

“TTB’nin sağlık ve emek mücadelesine tıp tarihi ve kendi tarihindeki iyi örnekler ışık tutmakta ona güç katmaktadır. TTB ve tabip odaları olarak etik, bilimsel temellerle savunduğumuz hekimlik değerleri, halk sağlığını önceleyen çalışmalarımız iktidarlarla birçok kez ters düşebilmiştir. Bu nedenle TTB onların hedefinde olmuş ve olmaya da devam etmektedir.”

“Bilinmelidir ki TTB hangi iktidar olursa olsun halkın sağlığı, toplum yararı için doğruyu söylemekten asla vazgeçmemiştir ve vazgeçmeyecektir” ifadelerini kullanan Ökten, şunları kaydetti:

“Binlerce yıllık hekimlik değerlerimize dayanan hekimlik andımızda topluma söz verdiğimiz gibi tehdit ediliyor olsak bile tıbbi bilgimizi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağız. Demokratik ülkelerde en geniş yetkilerle donatılan, mesleki bağımsızlıkları güvence altına alınan meslek örgütleri, ne yazık ki totaliter rejimlerde yetkileri kısıtlanan ve mesleki, mali özerklikleri daraltılan, halkın ve meslektaşlarının yararına tutum aldıklarında iktidarlar tarafından hedef haline getirilen bir anlayışla karşılaşmaktadırlar.

TTB ve tabip odaları olarak bugün yaşanan uygulamaları kabul etmediğimizi, hekimlik değerleri, mesleki bağımsızlık ve halkın sağlık hakkı için mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. TTB yasasında bir değişiklik yapacaksa ancak TTB ve tabip odalarının gücünü arttıran, yetkilerini genişleten, mesleki bağımsızlığın önündeki engelleri kaldıran bir şekilde olmalıdır. Bu değişiklik TTB, tabip odaları ve hekimlerin katılımıyla yapılmalıdır.

Bunun haricinde yapılacak hiçbir müdahaleyi kabul etmediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Halkın sağlığı, hekimlerin hakları, toplum yararı için kılını kıpırdatmayanların TTB’nin ve meslek örgütlerinin yasaları için, gelecekleri için tek bir söz söylemeye hakkı yoktur. Biz topluma ve hekimlere onların sağlığını, emeğini korumak için söz verdik. Dün olduğu gibi bugün de hiçbir iktidar bize geri adım attırmayacak. TTB kimlerin iktidarda olduğuna bakmadan tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de hekimler için hekimlerle birlikte mücadelesine devam edecektir.”

“23 Aralık 2022 tarihinde başkanımızın yargılandığı davada TTB ve toplum olarak bir demokrasi sınavından daha geçiyor olacağız” diyen Ökten tüm hekimleri de beyaz önlükleriyle 23 Aralık’ta Çağlayan Adliyesi’ne gelmeye devam etti.