‘Hediye tırı’ İstanbul’dan yolda çıktı; 14 ilde çocuklara oyuncak dağıtılacak

İSTANBUL (DHA) – Doğu ve Güneydoğu’daki 14 ili gezip çocuklara parmak taş, dokuz taş ve dama gibi oyun setleri dağıtacak olan ‘hediye tırı’ bugün İstanbul’dan yolda çıktı. Hediye paketinin içinde oyuncakların yanı sıra kışlık kıyafet ve boyama setleri de bulunuyor. Projeyle pandemi döneminde evde kalan çocukların sıkılmaması ve iyi vakit geçirmesi hedefleniyor.

Beyoğlu Belediyesi ve Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon iş birliği ile hayata geçirilen projede, pandemi sürecinde evde kalan çocukların aileleri ile oynayabilecekleri parmak taş, dokuz taş, mangala, dama, üç taş ve boyama setlerinden oluşan oyunlar hazırlandı.

İstanbul’dan yola çıkan ‘Hediye Karavanı’ sırasıyla Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin, ve Diyarbakır’daki çocuklara hediye dağıtacak.

Uğurlama törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu ve Beyoğlu Kaymakamı Dr. Mustafa Demirelli, katıldı.

“EVDE ÇOCUKLARIMIZ SIKILMASIN DİYE OYUN SETLERİ DÜZENLEDİK”

Uğurlama töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bizleri çok duygulandıran bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Olumsuzluklar yaşadığımız bu dönemde üzüntülü haberle alıyoruz. Bizler de bu süreçte Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ile evde olan çocuklarımız sıkılmasın diye oyun setleri düzenledik. Hazırladığımız bu setlerin içerisinde oyun setlerinin yanı sıra kışlık kıyafetlerde yer alıyor” dedi.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu ise “Çocukların evlerinde aileleriyle oynayabilecekleri ekipmanlar düzenledik. Bu tır aslında bizlerin oyun karavanıydı. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde etkinlikler yapardık. Artık şu an pandemi den dolay bu tırı hediye karavanı yaptık” diye konuştu.