Hebil Koyu’nda örülen taş duvar, mühürlendi

Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde sahile, ruhsat alınmadan kaçak olarak örüldüğü ileri sürülen taş duvar, belediye ekiplerince mühürlendi. Kıyıların herkesin olduğunu, izinsiz olarak duvar örülmesinin suç olduğunu belirten çevreciler konuyu takip edeceklerini söylediler.

Türkbükü Mahallesi Hekimköy mevkiindeki Hebil Koyu kumsalına eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın kardeşi Turgut Yılmaz’ın da oturduğu lüks sitenin yönetimi tarafından, iddiaya göre yaklaşık 1 ay önce ruhsatsız taş duvar örüldü. Mahalle sakinleri, Hebil Koyu’nda içinde 10 ayrı evin bulunduğu site arazisi ile yanındaki Hekimköy Sahil Sitesi arasındaki kamuya ait parsele 5.5 metre uzunluğunda, 2 metre yüksekliğinde örülen taş duvarın kaçak olduğunu iddia etti. Sahillere duvar örmenin ‘ruhsata tabi’ olduğunu öne süren 720 evin bulunduğu Hekimköy Sitesi sakinleri, Bodrum Belediyesi ile Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verdi. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, dün çalışmaları durdurarak, duvarı mühürledi.

‘ORTAK ALANLARA MÜDAHALEYE KARŞIYIZ’

Duvarın önünde basın açıklaması yapan çevreciler, şunları ifade ettiler:

“Kısı kanınında, ‘Duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez’ denilmekte. Bizler, doğası ve kültürel varlıklarıyla yarınlarda da yaşamaya devam etmesi için mücadele etmeye ant içmiş Bodrum sevdalılarıyız. Bugün ve gelecekte de tüm canlıların müşterek yaşam alanlarına yapılan müdahalelerin karşısında olacağız. Hiç kimse kanunlarla da hüküm altına alınmış kurallara aykırı hareket edemez. Resmi görevli veya yakını, site ya da otel sahibi veya yöneticisi olması onları kanun önünde ayrıcalıklı kılmaz. Bizler, vatandaşlık görevimizi kullanarak ortak müştereğimiz olan kıyıya yapılan bu müdahaleyi kaldırmaya geldik. Gördük ki burada bulunan tüm siteler, kıyıya müdahale etmiş. Halkın denize ulaşımını engelleyerek ve kıyının doğal yapısını bozarak anayasal suç işlenmektedir. Yetkililerin, bir an önce bu işgalleri kaldırarak, halkın denize ulaşımını talep ediyor ve takipçisi olacağımızı bir kez daha söylüyoruz.”

‘BODRUM’DA KIYILAR İŞGAL EDİLDİ’

Muğla Çevre Platformu, Bodrum Çevre Koruma Derneği ile Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Bahattin Demir de gelen ihbar üzerine Türkbükü Hebil Koyu’na duvar örüldüğünü öğrendiklerini belirterek, “Koya geldiğimizde gördük. Buradaki sitelerden birisi denize dik bir şekilde duvar ördü. Bu manzara, Bodrum’daki içler acısı örneklerden sadece birisi. Bodrum’da kıyılar tamamen işgal edilmiş durumda. Kamu malı olan sahillere ‘halk girmesin’ diye böyle ucube duvarlar çekilmektedir. Çevreciler olarak Bodrumu korumaya niyetli, yeminli insanlar olarak bu tür yapılara izin vermeyeceğiz” dedi.

Bodrum Kent Konseyi Üyesi Nihat Koyuncu ise, “Bize Turgut Yılmaz’ın oturduğu sitenin koya duvar ördüğü bildirildi. Konu kıyıya duvar ördüren sitede kimin yaşadığı değil. Bizi kimin yaşadığı da ilgilendirmiyor. Derdimiz, Bodrum da sahil ve kıyı şeridinin yağmalanmasıdır. Müsaade etmeyeceğiz. Bunun böyle bilinmesi lazım. Bu kıyılar halkındır. Eğer her önüne gelen kişi veya site yönetimi, kıyılarda bir yapılaşmaya kalkarsa görüldüğü gibi betonlaşma artar, doğal yapı bozulur. Bunun önüne geçmek için bize düşen görev, kıyıları korumaktır” diye konuştu.

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