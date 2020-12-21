Heathrow Havalimanı’nda mutasyon kuyruğu

İngiltere, (DHA)- Koronavirüs mutasyonunun görüldüğü İngiltere’nin dış dünya ile bağlantısı kesilirken, yüzlerce yolcu İrlanda’nın başkenti Dublin’e giden son uçak için başkent Londra’da bulunan Heathrow Havalimanı’na akın etti.

Koronavirüs aşısıyle ilgili ciddi adımların atılmasının ardından, dünyanın üzerine kabus gibi çöken haber İngiltere’den geldi. İngiltere’de yeni bir koronavirüs mutasyonunun tespit edilmesinin ve hızla yayıldığının duyurulmasının ardından, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, Hollanda, Almanya,İtalya ve Fransa dahil birçok ülke İngiltere’den seyahatleri yasakladı. Yasak kararı alacak ülkelerin sayısı hızla artarken, İngiltere’den uçuşlara yasak getirmesinin sonrası yüzlerce yolcu havalimanına akın etti.

YÜZLERCE YOLCU HEATHROW HAVALİMANI’NA AKIN ETTİ

Bir çok yolcu, İrlanda’nın başkenti Dublin’e giden son uçak için başkent Londra’da bulunan Heathrow Havalimanı’na akın etti. Havalimanındaki yolcuların Dublin’e giden son uçak için beklediği anlar amatör kameralara yansıdı. Yüzlerce yolcu bavulları ile birlikte bekledi. Fransa da İngiltere’den Avrupa’ya yolcu taşıyan tüm uçuşları en az 48 saat süreyle yasaklayarak uçuşları yasaklayan diğer ülkeler olan Almanya, İsrail, El Salvador, Bulgaristan, Hollanda, İtalya, Finlandiya, Danimarka, Türkiye, Fas, Kanada, Belçika, Avusturya, Suudi Arabistan, Kuveyt ve İrlanda arasına katıldı.