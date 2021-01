HDP’ye evlat tepkisi büyüyor; yeni yılın ilk ayında 12 aile daha eyleme katıldı

Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 194 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 513 gündür sürüyor. Hacire Akar’ın, oğlu Mehmet için başlattığı ve diğer ailelere de umut olan oturma eylemi, kısa sürede büyüdü. 2021 yılının başlamasıyla 12 aile, evladı için HDP binası önüne gelerek, oturma eylemine başladı. Oturma eylemi, terör örgütünden kaçışlar için de önemli olurken, 2020’de 243 terörist ikna yoluyla teslim oldu.

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Akar’ın 21 Ağustos 2019’da ortadan kaybolmasından sonra annesi Hacire Akar’ın, HDP Diyarbakır il binası önünde başlattığı ve 3 gün sonra oğluna kavuşarak sonlandırdığı oturma eylemi, çocuğu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan diğer ailelere de umut oldu. HDP il binası önüne 3 Eylül 2019’da gelmeye başlayan ailelerin sayısı her geçen gün arttı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen anne- babalar, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP’yi sorumlu tutarak, parti binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Katılımlar her geçen gün artarken, sadece 2021 yılının ilk günlerinde 12 aile, ‘Evladımı HDP’den ve PKK’dan istiyorum’ diyerek oturma eylemine katıldı. HDP il binası önünde evlatlarını isteyen ailelerin eylemi, terör örgütü PKK’ya karşı yapılan en etkili sivil eylem olarak biliniyor. Terör örgütünün yaptığı katliam ve baskılardan dolayı tepkilerini yeterince dile getiremeyen halkın, bölgede oluşan huzur ve güven ortamından da güç alarak, terör örgütü PKK’ya karşı ilk kez böylesi bir direniş sergilemesi, uluslararası kamuoyunda da gündeme geldi. Eylemin, teröristler arasında moral bozukluğuna neden olmasının yanı sıra örgüte katılımı da önemli oranda etkilediği biliniyor.

ŞIRNAK VE HAKKARİ’DEKİ AİLELER DE EVLAT NÖBETİNDE

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin Diyarbakır’da HDP il binası önündeki eyleminin ardından Şırnak’ta ve Hakkari’de de aileler, HDP binalarına giderek, ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla eylem yapmaya başladı. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde ‘Kürt çocukları artık HDP’ye piyon olmayacak’, ‘Çocuklarımız dağda kurda, kuşa yem olmasın’ yazılı pankartlarla yürüyüşler gerçekleştirip, eylemlerini sürdürüyor.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Diyarbakır’da Hacire Akar’ın oğlu Mehmet’in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan, Sever Fidan’ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun ile en son Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin’in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

‘KORKMAYIN ARTIK HDP VE PKK’DAN’

İstanbul Arnavutköy’de 5 yıl önce ‘Bana iş buldular, işe gidiyorum’ diyerek evden çıkıp dönmeyen 19 yaşındaki oğulları Tuncay için eşi Fatma ile oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, “Çocuğum, HDP İstanbul Arnavutköy teşkilatı tarafından götürüldü. Ben boşuna burada değilim. Ben biliyorum ki çocuğumu onlar götürdü. Çocuğumu götürenler şu an içerideler. HDP, ‘Bu dava boş bir davadır’ demesin. Bizim davamız çok haklı bir davadır. Aileler katılıyor. HDP zannetti ki burada bir ay oturup, evimize gideceğiz. Bizim davamız haklı olduğu için canımızı seve seve vermeye hazırız. Biz evlatlarımızı onlardan almadan buradan ayrılmayacağız. Aileler de gelmeye devam edecek. İnşallah bütün çocuklar silahı bırakarak, gelip devlete teslim olacak. Ailelerin buraya gelmesi çok iyi. Gelip buradan çocuklarını istesinler. Gelmeyen ailelere de bir sözüm var; kardeşim gelin, bu çocuklarınızı isteyin. Korkmayın artık HDP ve PKK’dan” dedi.

‘YAZ, KIŞ, PANDEMİ DEMEDEN MÜCADELEYE EVLATLARIMIZ İÇİN DEVAM EDECEĞİZ’

Hakkari Şemdinli’de 2015 yılında 21 yaşında kaçırılan oğlu Roşat için oturma eylemini sürdüren ve diğer oğlu Sami Çiftçi’nin de PKK’lılar tarafından öldürüldüğünü kaydeden Necibe Çiftçi, mücadeleye devam edeceklerini belirterek, “Yaz, kış ve pandemi demeden bu mücadeleye evlatlarımız için devam ettik, edeceğiz. Bizim burada oturmamız ve duruşumuz ve diğer ailelerin katılması önem arz ediyor. Bize de destek oluyorlar. Biz istiyoruz ki bütün anneler gelsin bu çadırın altında mücadeleye devam etsin. Biz para pul istemiyoruz. Sadece evlatlarımızı istiyoruz. Bütün anneler gelsin bu katılıma dahil olsun ki biz canlarımızı dağdan, taştan ve mağaralardan kurtaralım. Allah hepsinden razı olsun, gelip destek olsunlar” diye konuştu.

‘HER GÜN BİZE DESTEK OLUYORLAR’

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken kaçırılan 22 yaşındaki oğlu Fatih için nöbet tutan Abdullah Demir, çocuklarını almadan burayı terk etmeyeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Aile sayısı gittikçe çoğalıyor. Her gün bize destek oluyorlar. Herkes ne anne ne de baba olamaz. Evlatlarımız zalimlerin elindedir. Bu zalimlerin ellerinden evlatlarımızı kurtarmak istiyoruz. Allah’ın izniyle devletin gücüyle evlatlarımızı alacağız. Bu zalimler evlatlarımızı götürüp Amerika’ya teslim etti. Bizim suçumuz nedir? Evlat acısı olmasaydı, biz burayı terk ederdik. Allah’a şükürler olsun 22 çocuğumuz geldi. Bir çocuk kurtarmak bir dünyayı kurtarmaktır. Buradaki bu zulüm Allah’ın izniyle bitecek. Ben oğluma sesleniyorum, nerede Türk adaletini görürsen kaç onlara teslim ol.”

FOTOĞRAFLI