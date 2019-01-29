HDP sözcüsü, İstanbul, İzmir ve Adana büyükşehir belediye başkanlıkları için aday çıkarmayacaklarını açıkladı.



Önümüzdeki günlerde HDP’nin başta Ankara olmak üzere birkaç büyük şehirde daha aday çıkarmama kararı alması bekleniyor.



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Bu ne anlama geliyor, muhtemel sonuçları ne olur?



1)HDP öyle anlaşılıyor ki aday çıkarmayacağı şehirlerde CHP adaylarını destekleyecektir.



2)CHP’li adaylar, HDP’den destek alırken İYİ Parti seçmenini küstürecektir.



3)CHP’li seçmenin bir bölümü de HDP’nin desteğinden rahatsız olup sandığa gitme kararını gözden geçirecektir.



4)HDP’nin kararı Ak Partililer tarafından, “CHP, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile gizli ittifak yapıyor” şeklinde değerlendirilecektir.



5)Seçim kampanyası adayların projeleri üzerinde değil, CHP’nin “gizli ittifakı” ekseninde yoğunlaşacaktır.



6)HDP’nin aldığı karar, yerel seçimi ister istemez genel seçim havasına sokacaktır.



7)HDP’nin CHP’yi destekleyeceğini gören MHP’li seçmen kendi adaylarının olmadığı yerlerde blok halinde Ak Parti’li adaylara yönelecektir.



8)HDP’nin devreye girmesi, Devlet Bahçeli’nin seçim kampanyasına daha aktif biçimde katılmasına yol açacak, “beka sorunu” söylemini güçlendirecektir.



9)HDP, CHP’yi destekleyerek başta üç büyük şehir olmak üzere birçok şehirde sonucu etkilemeyi hedeflemektedir.



10)HDP’nin nihai amacının, yerel seçimin erken genel seçimi zorunlu kılması ve Ak Parti’nin iktidardan uzaklaşmasını sağlamak olduğu ortaya çıkmaktadır.



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Özetleyecek olursak şunu söylemek mümkün:



HDP’nin kararının önemli siyasi sonuçları olacaktır.

