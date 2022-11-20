HDP’lilerin ‘Pençe Kılıç Hava Harekatı’ protestosuna polis müdahalesi: 1 gözaltı

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TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ’de Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan ‘Pençe Kılıç Hava Harekatı’nı, basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen HDP’li gruba polis müdahale etti. 1 kişi gözaltına alındı.

Tunceli’de aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ile partililerin bulunduğu bir grup, Sanat Sokağı’nda toplanarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ‘Pençe Kılıç Hava Harekatı’nı protesto etmek istedi. Emniyet güçleri HDP Milletvekili Dersim Dağ’ın yaptığı basın açıklamasının terör örgütü propagandası içerdiğini belirtip, açıklamanın sonlandırılması ve grubun dağılması yönünde ikazda bulundu. Buna rağmen basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi. Tüm uyarılara rağmen açıklamaya devam etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbedenin ardından bir kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, basın açıklamasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığı belirtildi. (DHA)

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