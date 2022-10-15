HDP’li vekillerin minibüsüyle çarpışan taksinin şoförü toprağa verildi

- Reklam -

Enes GEYİK- Alper ŞAŞMAZ/ ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, HDP’li milletvekillerinin bulunduğu minibüs ile taksinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden taksi şoförü Soner Özenç (47) son yolculuğuna uğurlandı.

Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında dün meydana gelen kazada HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ile HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Ömer Öcalan ve Nusrettin Maçin ile parti üyelerinin bulunduğu Ufuk E. yönetimindeki minibüs, Soner Özenç’in kullandığı taksi ile çarpıştı. Kazada taksici Özenç hayatını kaybederken, araçtaki yolcu ve minibüste bulunan HDP’lilerle birlikte toplam 9 kişi yaralandı. Taksi şoförü Soner Özenç için Ankara’daki Ahmet Efendi Camii’nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Özenç’in ailesi ve yakınları ile iş arkadaşları katıldı. Evli ve 2 çocuk babası Özenç’in cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -