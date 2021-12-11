HDP’li vekilin kardeşi tutuklandı

Sekvan KÖSEN/ŞIRNAK, (DHA)-AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi Meman Aşireti’nin lideri Tahir Güven’in (67) öldürülmesi olayının faillerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç’i, aile apartmanında saklayan HDP milletvekilli Hüseyin Kaçmaz’ın kardeşi Abdullah Kaçmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cizre’nin Cudi Mahallesi’nde 4 Aralık akşamı Mercan Sokak’ta eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi ve Meman aşireti lideri Tahir Güven, aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Güven hayatını kaybetti. Ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna götürülen Güven’in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, Cizre kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, HDP Gençlik Meclisi üyeleri Mehmet Miraç Dinç ve Abdullah Kaçmaz ile Sümeyye Gök gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemi tamamlanan ve HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın kardeşi Abdullah Kaçmaz adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin sorgusu ise sürüyor.

Tahir Güven’in öldürülmesiyle ilgili olarak daha önce de şüpheli Emin Kalkan tutuklandığı açıklamıştı.

FOTOĞRAF

- Reklam -