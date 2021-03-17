HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düştü

Hakkındaki kesinleşmiş hükmün Meclis’te okunmasıyla HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği düştü. HDP’nin TBMM’de saldalye sayısı 55’e indi. Milletvekilliği düşen Gergerlioğlu Genel Kurul’dan ayrılmadı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu‘nun milletvekilliği düştü.

TBMM Genel Kurulu’nda, HDP’li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, Genel Kurul’da okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düştü.

HDP’nin milletvekili sayısı 56’dan 55’e indi.



HDP’li Gergerlioğlu, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Gergerlioğlu’nun cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.



HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, tezkere okunmadan önce yaptığı açıklamada, “Ömer Faruk Gergerlioğlu, halkın iradesidir. Hakikati savunduğu için cezalandırılmakta ve milletvekilliği düşürülmeye çalışılmaktadır. Daha Anayasa Mahkemesi dahi kararını vermeden bu telaşınız nedir Suç işliyorsunuz. Biz vekilimizin yanındayız” dedi.

GENEL KURUL’DAN ÇIKMADI

TBMM Başkanvekili Celal Adan, milletvekilliği düşürüldüğü için Gergerlioğlu’nun dışarı çıkması teklifinde bulunarak tekrar birleşime ara verdi. Gergerlioğlu ise Genel Kurul’dan ayrılmadı.

GERGERLİOĞLU PROSTESTOSU



Bu arada TBMM Genel Kurulu’nda, grup başkanvekillerinin konuşmaları sırasında, basın locasında oturan AK Parti 22. Dönem Milletvekili Abdurrahim Aksoy, ayağa kalkarak “Yaşasın özgürlükçü demokrasi. Yaşasın demokratik Türkiye. Kahrolsun otokrasi” sloganları attı.

Aksoy, AK Parti üyesi olmadığını, DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi olduğunu söyledi.



TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Daha sonra basın locasına gelen TBMM Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol, Aksoy’u, “Genel Kurul kuralları gereği burada durmanız mümkün değil” diye uyararak kendisini Genel Kurul Salonu dışına davet etti.