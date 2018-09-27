HDP’den af teklifine ilişkin açıklama

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, MHP’nin af teklifine ilişkin, “Boşalan yerlere kimler gidecek.”

“Haksız yargılamalar, gözaltılar devam ediliyorsa, bugün bir suç kategorisini çıkarıp, yarın başka bir suç kategorisinin haksız tutuklanmasıyla cezaevini doldurursunuz” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda ‘af teklifi’ olarak bilinen MHP’nin, Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinin Şartlı İndirimi ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de yargı ile ilgili bir sorun olduğunu vurgulayan Ayhan Bilgen, teklifin gerekçesinde önemli tespitler olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Teklifin gerekçesinde dikkat çekici önemli tespitler var.”

“Ama sanki bu sorunun faili yokmuş gibi, yargının bu hale gelmesinin sorumlusu yokmuş gibi tereddütlü bir yaklaşım var. Türkiye yargısı 2006-2016 arasında haksız delil üretme, yargıyı yanıltma konusuna maruz kalmışsa, bunun mağdurları sadece şartlı tahliye kategorisine dahil olacak suçlar değil gibi. Sahte delil üretmeyle ilgili mağdur gazeteci olunca, siyasetçi olunca görmezden geleceğiz. Önemli tespit cezaevlerinin durumudur. Tutumlu hükümlü oranı 1’e 3 düzeyine ulaşmışsa, aslında o ülkede yargı sistemi bitmiş demektir. Bunu görmezden gelip cezaevlerinde yer açmak, yatak açmak çözümüne giderseniz bir kereye mahsus olur. Boşalan yerlere kimler gidecek. Haksız yargılamalar, gözaltılar devam ediliyorsa, bugün bir suç kategorisini çıkarıp, yarın başka bir suç kategorisinin haksız tutuklanmasıyla ceza evini doldurursunuz.

Siyasetin görevi toplumsal talebi ve çözülmesi beklenen sorunları görmek ve bunun gereğini yapmaktır. Sorunun bir faili yokmuş gibi yargının bu hale gelmesinin sorumluluğuyla ilgili son noktayı koyma konusunda son derece tereddütlü bir yaklaşım var. Bütün siyasi partiler konuyu görüşmeye ve tartışmaya açık olması gerektiği düşüncesindedir. Böylesi hassas bir konunun siyasi partilerin başka hesaplarının parçası olarak ele alınmasını doğru bulmuyoruz. İfade özgürlüğüyle ilgili ciddi sorunlar yaşanıyor. Teklifte sayılan suçlar bu tahliye avantajından yararlanacaklar, ama yine bir dönemin aslında mağduriyeti olarak tarif edilebilecek on binlerce insan görüşlerinden, sözlerinden dolayı bundan faydalanamayacaklar. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Kapsamını son derece eksik ve sorunlu görüyoruz ama ortada bir sorun olduğu ve siyasetin bunu çözme konusunda da yapıcı hareket edeceğimizi ifade ediyoruz.”

‘ÖNCELİĞİMİZ KAYYUM ATANAN ŞEHİRLERİN MUTLAKA KAZANILMASI’

Ayhan Bilgen, AK Parti ve MHP arasında ittifak görüşmelerinin başladığının anımsatılması ve HDP kanadının böyle bir arayışının olup olmadığının sorulması üzerine, “Önceliğimiz kayyum atanan şehirlerin mutlaka kazanılması. Yerel seçimlerde, hangi parti nasıl iş birliği yapmak istiyorsa yapar. Biz asla başkasının ittifakları, iş birlikleri üzerinden polemik yapmayız. HDP’yi seçilmiş pozisyonuna, aldığı oya rağmen kriminalize etmek, HDP ile birlikte hareketi de baştan suç gibi tarif etmek demokrasiye, halkın iradesine, seçmene ve milli iradeye saygısızlıktır. Çifte standarttır” dedi.