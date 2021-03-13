HDP önündeki eylemde 558’inci gün; aile sayısı 216 oldu

Burak EMEK- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 558’inci günde de sürüyor. Aile sayısı, 2014 yılında 11 yaşındayken, Van’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Zührete’nin annesi Çavreş, babası Abdulselam ve ağabeyi Sinan Durak’ın da katılmasıyla 216 oldu.

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019’da ortadan kayboldu. Akar’ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP’nin Diyarbakır’daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019’da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar’ın oğlu Mehmet’in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan, Sever Fidan’ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han’ın oğlu Onur’un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

‘SAĞ SALİM ÇOCUKLARIMIZA KAVUŞACAĞIZ’

HDP Diyarbakır il binası önünde 558 gündür süren evlat nöbetindeki aile sayısı, 2014 yılında 11 yaşındayken, Van’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Zührete’nin annesi Çavreş, babası Abdulselam ve ağabeyi Sinan Durak’ın katılmasıyla 216 oldu. Kardeşine kavuşma umuduyla evlat nöbetine katıldıklarını söyleyen Sinan Durak, “Biz de bugün katıldık eyleme. Allah’ın izniyle sağ salim çocuklarımıza kavuşacağız, bir an önce. Annem ve babam başta olmak üzere buradaki tüm ailelere sabır diliyorum. Umutluyuz, onlara kavuşacağız” dedi.

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