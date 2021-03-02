HDP önündeki eylemde 547’nci gün; aile sayısı 209 oldu

Burak EMEK- Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 547’nci günde de sürüyor. Aile sayısı, 2014’te Erzurum Atatürk Üniversitesi Matematik Öğretmenliği 2’nci sınıf öğrencisiyken 20 yaşında, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Burak Ölmez’in Ardahan’dan gelen annesi Gülsen Ölmez ile 209 oldu.

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019’da ortadan kayboldu. Akar’ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP’nin Diyarbakır’daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019’da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar’ın oğlu Mehmet’in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan, Sever Fidan’ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han’ın oğlu Onur’un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

‘BÜTÜN ANNELER GELSİN’

HDP önünde eylem yapan aile sayısı, 2014 yılında, Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Matematik Öğretmenliği 2’nci sınıf öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından 20 yaşındayken kaçırılan Burak’ın Ardahan’dan gelen annesi Gülsen Ölmez ile 209 oldu. Oğlunun kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tuttuğunu söyleyen Ölmez, “Erzurum’da okuyordu oğlum. 2’nci sınıf öğrencisiydi. Matematik öğretmeni olacaktı. Çocuğumu istiyorum. Onu kurtarmak için annelere desteğe geldim. Oğlum 2014 yılında götürüldü. Oğlum dön, gel. Burak, ben seni bekliyorum. Burada HDP önünde bekliyorum. 2014 eyleminde de ben buradaydım. 4-5 ay kaldım burada, bu sefer gitmeyeceğim. Bütün anneler de gelsin. Korkup çekinenler, buraya gelsinler, inşallah bunların sonu gelecektir” dedi.

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