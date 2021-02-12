HDP önündeki eylemde 529’uncu gün; aile sayısı 203 oldu

Serhat ÖZDEMİR- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ve HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 529’uncu günde, 2014’te Van’ın Bahçesaray ilçesinde 20 yaşındayken, kaçırılan oğlulları Nevzat için gelen İbrahim ve Güle Ereğli ile 203 oldu.

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019’da ortadan kayboldu. Akar’ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP’nin Diyarbakır’daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019’da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 23 OLDU

Hacire Akar’ın oğlu Mehmet’in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan, Sever Fidan’ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 2 ailenin çocukları ile en son Selma Han’ın oğlu Onur’un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 23 oldu.

‘GEL DEVLETİN ŞEFKATİNE SIĞIN’

HDP il binası önünde 529’uncu günde de süren oturma eylemindeki aile sayısı, 2014 yılında Van’ın Bahçesaray ilçesinde 20 yaşında kandırılarak, dağa götürüldüğünü belirttiği oğlu Nevzat için gelen anne Güle Ereğli ve baba İbrahim Ereğli ile 203 oldu. Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Güle Ereğli, “Gel oğlum, devletine teslim ol. Polisimize güven. Sizi hapse atmıyorlar. Gel, devletin şefkatine sığın” dedi.

‘OĞLUMUZU HDP GÖTÜRDÜ’

Baba İbrahim Ereğli ise oğlunun kaçırılmasında HDP’nin sorumlu olduğunu savunarak, “Sadece benim çocuğumu değil, bütün çocukları kandırıyorlar. Biz hakkımızı arıyoruz. Ömür boyu onlardan şikayetçiyiz. Oğlum, gelsin güvenlik güçlerine teslim olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Biz aileleri burada gördük, onun için buraya gelip hakkımızı aramaya karar verdik. Oğlumuzu HDP götürdü” diye konuştu.

AİLELERE DESTEK ZİYARETİ SÜRÜYOR

Öte yandan Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Genel Başkanı Sıdıka Aydın, sendikanın Diyarbakır il temsilcilerinin de olduğu heyetle beraber ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette beyaz tülbent hediye eden Sıdıka Aydın, ailelerin yanında olduklarını belirterek, “Büyüyen direniş ülkenin her yanından mağdur ailelerin katılımıyla sarsılmaz bir iradeye dönüştü. Ailelerin evlatlarına kavuşmak için başlattığı bu soylu direnişe destek olmak, acılarını paylaşmak ve seslerine yankı olmak için buradayız” dedi.

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