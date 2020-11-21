HDP önündeki eylemde 446’ncı gün; aile sayısı 176 oldu (2)

HDP ÖNÜNDE ‘TÜKÜRÜK’ GERGİNLİĞİ; AİLELER BİNAYA GİRMEK İSTEDİ

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki eylemi devam ederken, aileler, HDP binasına giren bir kişinin tükürdüğü iddiasıyla parti binasına girmek istedi. Bu sırada binadan çıkan ve tükürdüğü iddia edilen kişi ile eylem yapan aileler arasında tartışma yaşandı. Polisin güçlükle sakinleştirdiği aileler, tükürdüğü iddia edilen kişiye tepki gösterdi. Polis, HDP binası önünde güvenlik önlemlerini artırdı.

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