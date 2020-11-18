HDP önündeki eylemde 443’üncü gün; aile sayısı 158 oldu

Burak EMEK- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde 443’üncü günde de oturma eylemlerini sürdüren ailelere bir anne daha katıldı. 5 yıl önce İstanbul’da 22 yaşındayken kaçırılan oğlu Ozan için Bingöl’den gelerek eyleme katılan Beyhan Dağyeli, oğluna teslim olması yönünde çağrı yaptı. Oturma eylemlerini sürdüren aile sayısı Beyhan Dağyeli ile birlikte 158’e yükseldi.

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos’ta ortadan kayboldu. Akar’ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül’de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

20 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar’ın oğlu Mehmet’in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan, Sever Fidan’ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin’in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

‘5 YILDIR OĞLUMDAN HABER YOK’

2015 yılında İstanbul Sultanbeyli’de bir lokantada çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Ozan için Bingöl’ün Adaklı ilçesinden gelerek HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan Beyhan Dağyeli, “Götürmüşler, geri getirsinler. Oğlumu almadan buradan bir yere gidemem ben. 5 senedir oğlumdan haber yok. Yeter artık. Annelere yazıktır. Biz bunlar için evlatlarımızı büyütmedik. Hiç haber alamadım. Ne telefon, ne bir ses, hiç bilmiyorum. Ben köydeydim o İstanbul’da kayboldu. HDP’lilere gittim. Yok böyle bir şey, biz göndermedik dediler ama onların gönderdiğini biliyorum. Oğlumu geri istiyorum. Getirsinler. Ben 5 yıldır ne çekiyorum. Ozan, oğlum gel beni dinliyorsan eğer. Gel devlete teslim ol, ceza yok bir şey yok” dedi.

ANNELERE DESTEK ZİYARETLERİ DE SÜRÜYOR

Oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri de sürüyor. Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ile beraberindekiler aileleri ziyaret etti. Ensarioğlu, ailelere karanfil vererek yanlarında olduklarını ve destek vereceklerini söyledi.

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