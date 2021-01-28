HDP önündeki evlat nöbetinde 514’üncü gün; aile sayısı 196 oldu

Mehmet Mucahit CEYLAN- Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 514’üncü günde de sürüyor. Aile sayısı, 2015’te 13 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Abdulalim için Van’ın İpekyolu ilçesinden gelip, oturma eylemine katılan Eyyüp Baran ile 196 oldu. Oğlunun, 9 yaşındayken de terör örgütü tarafından verilen patlayıcının infilak etmesi sonucu elini kaybettiğini söyleyen Baran, 6 yıldır aradığı evladına kaçıp, teslim olması çağrısında bulundu.

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos 2019’da ortadan kayboldu. Akar’ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, geçen yıl 3 Eylül 2019’da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar’ın oğlu Mehmet’in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan, Sever Fidan’ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun ile en son Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin’in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

‘9 YAŞINDAYKEN PATLAYICI VERDİLER, ELİNİ KAYBETTİ’

Van’ın İpekyolu ilçesinden gelerek, 2015 yılında 13 yaşındayken götürüldüğünü söylediği oğlu Abdulalim için oturma eylemine katılan Eyyüp Baran ile aile sayısı, 196 oldu. Oğlunun 9 yaşında okula giderken, PKK’lı teröristler tarafından verilen patlayıcının infilak etmesi sonucu elini de kaybettiğini anlatan Baran, “Okula giderken oğlumun yolunu kesip, okula gitmesini engellediler. Eline patlayıcı verdiler. Patlamasıyla elini kaybetti. 13 yaşındayken de gündüz ortasında evin önünden aldılar. Kaç sene oldu arıyorum ama haber alamıyorum. Sağ mıdır, ölü müdür; onu da bilmiyorum. O günden bu yana her yeri gezdim. Hiçbir yer bırakmadım ama bulamadım. HDP olmasaydı, destek vermeseydi nasıl götürürlerdi? Çocuğumu HDP’den istiyorum. Bulsunlar onu. Oğlum, gel. Senden başka kimsem yok. Serbestçe gel, devlete güven. Seni bekliyorum. Kaç yıldır yatamıyorum. Gece gündüz seni arıyorum. Ne olursun gel” dedi.

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