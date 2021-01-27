HDP önündeki evlat nöbetinde 513’üncü gün; aile sayısı 195 oldu

Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 513’üncü günde de sürüyor. Aile sayısı, 2013’te 29 yaşındayken kandırılarak, götürüldüğünü belirttikleri Hüseyin için Kilis’ten gelip, oturma eylemine katılan annesi Fatma Çoban ve kardeşi Mehmet Çoban ile 195 oldu. Oğlunun evli ve 1 çocuğu olduğunu söyleyen Çoban, teslim olması yönünde çağrıda bulundu.

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos 2019’da ortadan kayboldu. Akar’ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, geçen yıl 3 Eylül 2019’da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar’ın oğlu Mehmet’in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan, Sever Fidan’ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun ile en son Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin’in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

‘SABAH AKŞAM AĞLIYORUM, TESLİM OLUP GELSİN’

HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 2013 yılında kandırılarak, dağa götürüldüğünü belirttikleri Hüseyin için gelen annesi Fatma ve kardeşi Mehmet Çoban ile 195 oldu. Oğlunun evli olduğunu ve 1 çocuk sahibi olduğunu kaydeden Fatma Çoban, “Sabah akşam oğlum için ağlıyorum. Oğlum evliydi, çocuğu vardı. Gittikten sonra bir daha haber alamadık. Allah onu doğru yola koysun. Herkes bu tarafa gelirken o orada. Çaresizim, buraya geldim. Oğlum, beni duyuyorsan kaç gel. Sana kimse karışmayacak, seni hapse koymayacaklar. Gel, senin için buradayız. Seni bekliyoruz” diye konuştu.

Mehmet Çoban ise ağabeyinin ‘Suriye’ye misafirliğe gideceğim’ diyerek, gittiğini ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Ağabeyine teslim olması yönünde çağrıda bulunan Çoban, “Şu an neredeyse ve ne yapıyorsa güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyoruz. Ailesinin yanına dönsün. Annesi, babası çok yaşlandı. Biz burayı televizyonda gördük, etkilendik. Ben de dedim annemi götüreyim, belki bir umut olur, çare olur. Geldik buraya ve burada bekleyeceğiz. İnşallah pişman olur geri döner” dedi.

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