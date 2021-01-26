HDP önündeki evlat nöbetinde 512’nci gün; aile sayısı 194 oldu

Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 512’nci günde de sürüyor. Kars’ta, 2014’te sınıf öğretmenliği okurken, 20 yaşında kaçırılan kızı Büşra için Gaziantep’ten gelip, oturma eylemine katılan Sevil Esendemir ile aile sayısı, 194 oldu. Daha önce de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen evlat nöbetine, kızın kaçırılmasından 10 gün sonra katılan Esendemir, 7 yıldır görmediği Büşra’ya seslenerek, teslim olması çağrısında bulundu.

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos 2019’da ortadan kayboldu. Akar’ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, geçen yıl 3 Eylül 2019’da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar’ın oğlu Mehmet’in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan, Sever Fidan’ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun ile en son Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin’in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

‘SEN TEYZE OLDUN, HEPİMİZ SENİ BEKLİYORUZ’

Kars’ta Kafkas Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2’nci sınıf öğrencisiyken, 2014 yılında, kaçırılan kızı Büşra için o tarihte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde çocukları kaçırılan annelerin düzenlediği evlat nöbetine de katılan Sevil Esendemir’in HDP binası önüne gelmesiyle aile sayısı, 194 oldu. 7 yıldır kızından haber alamadığını belirten Esendemir, “Malatya’ya geçiş yapacaktı. Kaçırdılar kızımı. 20 yaşındaydı. 7 yıldır haber yok. Hiç görüşemedik. Bu insan hakları nerede? Ben bunu merak ediyorum. Ona hasretiz. Ben hastayım. İnşallah gelirsin kızım. Seni bekliyoruz annem. Baban, ben ve kardeşin bekliyoruz. Yeğenin oldu, sen teyze oldun. Hepimiz seni bekliyoruz. İnşallah bizi görürsün de gelirsin. Seni çok özledim çok. Kokunu özledim. Zaten unutmuyorum hiç kokunu. Hiç korkma kızım. Seni korkutuyorlarsa emniyete veya askere teslim ol. Korkma anneciğim, bekliyoruz seni” dedi.

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