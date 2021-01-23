Ertan KILIÇ-Buğra AKAY-Ali TİNBEK / İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde baskın düzenledi. Baskına Özel harekat ekipleri de destek verdi. HDP İlçe Başkanlığı’ndaki aramalar sürüyor.
Ana Sayfa Güncel Haberler HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı’na polis baskını(1)
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