Hazır köfte-kebap uyarısı: İçine taşlık katıp bici bici boyasıyla renk veriyorlar

Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)- YILBAŞI öncesi 4 günlük kısıtlamadan dolayı evlerine yiyecek stoku yapan vatandaşlar arasında özellikle hazır köfte ve kıyma kebabı gibi ürünlere yönelenleri uyaran Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, “Hazır köftelerin içeriği belli değil. Taşlık ve bici bici boyası kullananlar bile var. Herkes kasabından kıymasını alıp köftesini evde yapsın” dedi. Kebapçı Yaşar Aydın ise insanların hazır köfte yemek yerine kebapçıları arayıp gerçek kıymanın tadına varması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de çok kişi, artan vaka sayılarına karşı alınan tedbirler kapsamında 2021 yılının gelişini evlerinde aileleri ile birlikte karşılayacak. Yılbaşı tedbirleri gereğince ülke genelinde, 31 Aralık 21.00 itibari ile 4 Ocak saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bundan dolayı geçen yıllar dışarıda yılbaşı programları düzenleyerek yeni yılı karşılayan birçok kişi, hazırlıklarını evde yapacak. Çok kişi yılbaşı öncesi market alışverişi telaşına düşerken özellikle, pratik olması nedeniyle hazır gıdalara olan ilgi arttı. Yılbaşı gecesi hazır köfte, kıyma kebabı gibi ürünleri pişirmeyi planlayanlara uyarıda bulunan Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, özellikle hazır köftenin içeriğinin insan sağlığına olumsuz etkileri olabileceğini kaydetti.

‘BU KÖFTELERE GÜVENMEK ÇOK ZOR’

İnsanların et ve kıyma alışverişi yaparken bildikleri kasapları tercih etmesi gerektiğini söyleyen Yağmur, köfte gibi ürünlerin kaliteden ödün vermeden tercih edilmesinin şart olduğunu hatırlattı. Vatandaşların, hazır köfteden uzak durmasını belirten Yağmur, “Bu ürünlerin içeriğinde genellikle taşlık bulunuyor. Bici bici boyasıyla renklendirip vatandaşa sunuyorlar. Herhangi bir markette bu ürünlere rastlamak mümkün. Hazır kıyma ürünleri yapmak aslında yasak. Ucuz fiyata hazır kıymadan yapılmış ürünler satılıyor; fakat kırmızı etin kilogram fiyatı belli. Bu köfteleri kim yapıyor? Fiyatı nasıl böyle ucuz olabiliyor? Bu köftelere güvenmek zor. Kasaplardan ürün alırken her şey gözünüzün önünde oluyor. Yılbaşı gecenizi ‘ucuz ve pratik’ olacak diye hazır köfte, kıyma gibi ürünler seçip zehir etmeyin. Kötü neticeler yaşanmasın. Herkes kasabından, kıymasını alıp köftesini evde yapsın” dedi.

‘ET DEDİĞİN BURCU BURCU KOKACAK’

Etin kıyma yapılmadan önce müşterinin gözü önünde doğranıp zırhtan ya da makineden geçirilerek kıyma haline getirilmesi gerektiğini söyleyen kebap ustası Yaşar Aydın, “Bu en sağlıklı yöntem. Müşteri, her şeyi görecek. Hazır kıyma ile kebap-köfte olmaz. Et, bir defa burcu burcu kokacak. Dondurduktan sonra o etin ne tadı olur? Yılbaşı gecesi insanlar, hazır köfte yemek yerine kebapçıları arasın ve gerçek kıymadan onlara menü hazırlayalım. Örneğin Adana kebabı kuzu kıymasından olur. İçine sadece tuz ve toz biber koyulur. Hazır p0aket ürünün içine ne kattığını nereden bileceksiniz?” diye konuştu.

Yılbaşı öncesi kasabından alışveriş yaptığını söyleyen Hatice Kırkafa’da kıymasını gözünün önünde kıydırıp köftesini de evinde yaptığını belirtti.

