Sürekli “disiplin, istikrar” diyen yöneyim gün geçmiyor ki bunları bozmasın. Son program dışı vergi indirimlerinden sonra şimdide de Hazine dış borçlanma programı bozuluyor.

Hazine’nin borçlanacağı tutar belli değil ama en az yüzde 5.5 civarlarında bir faiz oluşmasını öngörüyor yani bu kadar faiz vereceğim diyor.

Hazine bu yıl için 6.5 milyar dolarlık dış borçlanmayı hedeflemişti. Geçen Ekim ayında faizi yüzde 7.5 olarak gerçekleşen iki milyar dolarlık tahvil ihracatı ile birlikte borçlanma programının sonuna gelmişti. Geriye kalan 500 milyon dolarlık “küçük tutarlı” tahvil satımı olmayacağına göre bu tutarın üzerinde fazladan alınacak her dolar disiplin denen sihirli kelimeyi bozacaktır. O zaman da “düşük faizli para bulduk, disiplin bozulmadı” derler, işin içinden çıkarlar, bu da ayrı mesele..

Bu borçlanmada öncelikle Hazine düşük faizle para bulmayı sınıyor. Ayrıca tereddütlü davrananlara da “bakın başkaları koşarak geliyor, siz dışarıda kalmayın” mesajını vermek ve yabancıların bakış açılarını görmek istiyor. Ama işin özünde yüksek faizle güven oluşturmak yatıyor.

FAİZE ÇALIŞIYORUZ

Faiz demişken gelecek yıl Hazine için tam bir borçlanarak borç ödemede zirve yılı olacak. Hazine, lira olarak 164.4 milyarı iç borç, 60.2 milyarı da dış borç olmak üzere 224.8 milyar liralık ödeme yapacak.

Bu tutarın 118.1 milyarı ana para, 106 milyar lirası faiz. Bu borçlarla bu faiz nasıl oluştu, “faiz sömürü aracıdır” diyenlerin bilgilerine sunalım.

Dolar cinsinden bakarsak ve bir doları 5.4 lira üzerinden ele alırsak, bugün için bu borç yaklaşık 41.6 milyar dolara karşılık geliyor. Liranın her bir kuruluşluk değer kaybında, Hazine’ye gelen yük; 4 milyar lira veya 740 milyon dolar.

Doların, örneğin 6 liraya çıkması halinde, ödenecek borç tutarı dolar cinsinden 37.4 milyara inecek ama bu defa dolar bulmak için ödenecek Türk Lirası farkı devası boyutlara ulaşacak.

DOLAR- LİRA İŞLERİ KARIŞIK

Hazine, bu borçların ödenmesi için 153.9 milyarı iç, geri kalanı yani 70.9 milyar lirayı 8 milyar dolarlık tahvil ihracıyla dış piyasalardan karşılanacağını ifade ediyor.

Borç ödeme programında Lira üzerinden geri kalan 70.9 milyarın bugünkü kurdan karşılığı 13.2 milyar dolar ama diğer yanda gelecek yıl dış piyasalardan alınacak para 8 milyar dolar olacak. Eğer aradaki farka göre Hazine; ya yaklaşık 5 milyar dolar fazla borçlanacak ya da gelecek yıl kuru farklı.

Bu hesaba göre Hazine’nin gelecek yıl bir dolar kuru 8.86 lira.

O zaman eğer Hazine sadece 8 milyar doları karşılığı yani yine bugünkü kurdan 43.2 milyar lira sağlayacaksa geri kalan 27.7 milyar lirayı (dolar karşılığı 5.12 milyar) nereden bulacak?

Diyelim başka kaynaklardan buldu ama Hazine tüm borçlanma finansmanında, 8 milyar dolarlık dış, geri kalan 153.9 milyar lirayı da iç piyasadan karşılayacağını “resmen” beyan ediyorsa ve buna sadık kalacaksa dolara yine bir haller mi olacak?

Tam beş milyar dolarlık soru!