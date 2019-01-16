Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın imzasıyla yayımlanan genelge ile kamu idarelerinin kiraladığı taşınmazlarının kira artış oranlarının belirlenmesinde ve yeni yapacağı taşınmaz kiralamalarında uyacağı esaslar belirlendi.

Kamu idarelerinin taşınmaz kiralamalarına ait esasların belirlendiği Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın imzasıyla yayımlanan genelge ile kamu idarelerinin kiraladığı taşınmazlarının kira artış oranlarının belirlenmesinde ve yeni yapacağı taşınmaz kiralamalarında uyacağı esaslar yer aldı.

Genelgeye göre; kamu idarelerinin kiraladığı taşınmazların kira artışları, artışın yapılacağı ayda yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi’nin(TÜFE) 12 aylık ortalamasına göre yüzde değişim oranını geçmeyecek biçimde yapılacak.

Söz konusu yüzde değişim oranının negatif çıkması halinde kira değerinde bir değişiklik yapılmayacak. Bir senelik kullanım süresi tamamlanmamış kiralamalar için kira artışı yapılmayacak. Yeni yapılacak kira sözleşmelerinde, senelik kira değeri en fazla üçer aylık eşit taksitler halinde ve dönem başlarında ödenecek.

Bir senelik sözleşme sonunda kira sözleşmesi devam ettirilecekse artış oranı artışın yapılacağı ayda yayımlanan TÜFE dizininin 12 aylık ortalamasına göre yüzde değişim oranını geçmeyecek biçimde yapılacak. Kiralama ile alakalı vergi, resim ve harçlar kiraya verene ilişik olacak.