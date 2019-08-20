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Hazine kira sertifikası ve TÜFE’ye endeksli tahvil ihraç edecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 21 Ağustos 2019 valör tarihli, 728 gün vadeli TL cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek ve 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kira sertifika ihracına ilişkin şöyle denildi:

“Yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 21 Ağustos 2019 valör tarihli TL cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir.

“Kira sertifikası ihracı bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olup taleplerin 20 Ağustos 2019 saat 14:00’a kadar Bakanlığımıza faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir.

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“Taleplere ilişkin form ekte yer almaktadır. Yatırımcıların kira sertifikasına ilişkin talebinin, programlanan ihraç tutarından fazla olması durumunda ihraç tutarı revize edilebilecektir.

“Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 20 Ağustos 2019 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir.”

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün ayrıca, 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran 2024 itfa tarihli, TÜFE’ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir yüzde 2.05 reel kupon ödemeli olacak.

Hazine Pazartesi günü, 16 Eylül 2020 itfalı kuponsuz tahvili ve 6 Ağustos 2025 itfalı altı yıllık değişken faizli tahvili yeniden ihraç etti. Hazine iki ihalede rekabetçi olmayan teklif (ROT) dahil toplam 4 milyar 677.2 milyon lira borçlandı

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