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1 Mayıs 2019
Ana Sayfa Ekonomi Haberleri Hazine iç piyasadan üç ayda 49.3 milyar lira borçlanacak
Hazine, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan önümüzdeki üç aylık dönemde, toplam 52 milyar lira iç borç servisine karşılık, iç piyasadan 49.3 milyar lira borçlanacak.
Hazine, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan önümüzdeki üç aylık dönemde, toplam 52 milyar lira iç borç servisine karşılık, iç piyasadan 49.3 milyar lira borçlanacak.
Ekonomi Haberleri

Hazine iç piyasadan üç ayda 49.3 milyar lira borçlanacak

Editör Editör

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Hazine, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan önümüzdeki üç aylık dönemde, toplam 52 milyar lira iç borç servisine karşılık, iç piyasadan 49.3 milyar lira borçlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi iç borçlanma stratejisi kapsamında Hazine;

– Mayıs’ta toplam 19.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.8 milyar lira,

– Haziran’da toplam 11.4 milyar lira iç borç servisine karşılık 11.0 milyar lira,

– Temmuz’da toplam 21.4 milyar lira iç borç servisine karşılık 19.5 milyar lira iç borçlanma öngörüyor.

Hazine, önümüzdeki üç aylık dönem için iç borçlanma programı kapsamında, Mayıs’ta 4 ihale, Haziran’da 4 ihale 1 sukuk ve Temmuz’da 4 ihale ile borçlanacak.

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