Hazin bir kurban yazısı!

Ülke olarak diğer Müslüman ülkeler ile birlikte Kurban Bayramı’nı idrak ediyoruz.

Bayramların belleğimizde yer ettiği geçmiş ile şimdiki kutlanış şekillerini karşılaştırdığımızda geçmişe özlem duyduğumuz kesin. Ama aşağıda hayvan varlığımız hakkındaki bilgiler keyfimizi ister istemez kaçıracak! Öyle de olsa gerçeklerle biraz yüzleşelim.

KURBAN FİYATLARI VE KESİLECEK KURBAN SAYISI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar, Bayram öncesi yaptığı basın toplantısında kurban fiyatları, kurbanlık hayvan varlığı ve üreticilerin beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bayraktar; ‘’Türkiye ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 21 lira 72 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 23 lira 74 kuruş olduğunu’’ söyledi.

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Bayraktar, ” İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dan oluşan 4 büyük ilde fiyatlar, büyükbaşta yüzde 12,1, küçükbaşta ise yüzde 8 oranında yükseldi. 4 büyük ilde ortalama fiyatlar, büyükbaşta 23 lira 55 kuruşa, küçükbaşta 24 lira 95 kuruşa ulaştığını’’ belirtti.

Yani fiyatlar geçen yıla göre ortalama yüzde 10.7 oranında artmış olmaktadır.

Bayraktar; ‘’Kurban Bayramı’nda yaklaşık olarak 900 bini büyükbaş, 2 milyon 700 bini küçükbaş olmak üzere toplamda yaklaşık 3 milyon 600 bin hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini’’ de belirtti.

HAYVANSAL ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı ve TÜİK verilerine göre, Ülkemizin Büyükbaş hayvan sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre %6,9 artarak 17 milyon 221 bin baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı %6,9 artarak 17 milyon 43 bin baş olurken, manda sayısı %10,5 artış ile 178 bin 397 baş olmuştur.

Küçükbaş hayvan sayısı ise 2018 yılında bir önceki yıla göre %4,1 oranında artarak 46 milyon 117 bin baş olarak açıklandı.

Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısında bir önceki yıla göre %4,5 oranında bir artış meydana geldi ve 35 milyon 195 bin baş olarak gerçekleşti. Keçi sayısında ise yine bir önceki yıla göre %2,7 oranında bir artış meydana geldi ve 10 milyon 922 bin baş olarak gerçekleşti.

ET VE SÜT KURUMU VERİLERİNE GÖRE 2018 HAYVAN İTHALATIMIZ

19 Haziran 2019 tarihinde basınla paylaşılan Et ve Süt Kurumu 2018 Değerlendirme Raporuna göre Türkiye 2018 yılında 1 milyar 750 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatı yaptı.

Canlı hayvan ithalatının çoğunluğunu büyükbaş hayvanlardan oluşturuyor. İthal edilen büyükbaş hayvanların 1 milyon 211 bin 719 baş besilik, 116 bin baş damızlık, 132 bin 844 baş ise kasaplık kategorisinde yer alırken toplam rakam 1 milyon 460 bin 563 baş olarak gerçekleşti.

İthal edilen büyükbaş hayvanların parasal değeri ise1 milyar 691 milyon 993 bin 270 dolar.

Küçükbaş hayvan ithalatı ise 185 bin 610 baş damızlık, 239 bin 897 baş da damızlık olmayan küçükbaş hayvan ithalatı yapılmış. Toplamda 425 bin 507 baş küçükbaş hayvan ithalatına 62 milyon 538 bin 622 dolar bedel ödendi.

İthal edilen küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı toplamda 1 milyon 886 bin 070 baş olurken, 2018 yılında canlı hayvan ithalatına 1 milyar 754 milyon 531 bin 892 dolar ödendi.

İTHALAT ARTIŞ ORANLARI

2018 yılında bir önceki yıla göre kilogram bazında toplam canlı hayvan ithalatı yüzde 54, büyükbaş hayvan ithalatı yüzde 53, küçükbaş hayvan ithalatı ise yüzde 68 arttı. Büyükbaş hayvan ithalatındaki artış daha çok besilik ithalatından kaynaklı olup büyükbaş için yüzde 78, olarak gerçekleşti. Kasaplık ithalatı büyükbaş için yüzde 31 artmıştır.

HAYVAN ALDIĞIMIZ ÜLKELER

2018 yılında 25 ülkeden büyükbaş canlı hayvan ithalatı yapıyoruz. İlk üç sırada; Brezilya 615 bin 896 baş, Uruguay 426 bin 443 baş, Macaristan 75 bin 566 baş. Küçükbaş ise sadece 5 ülkeden ithal ediyoruz.

İthalatın yüzde 85’ni ilk 6 ülkeden yapıyoruz. Bunlar; Brezilya, Uruguay, Macaristan, Avusturalya Romanya ve Çekya. Brelizya’dan yüzde 42.17, Uruguay’da ise 29,20 olmak üzere bu 2 ülkeden ithalatımızın yüzde 71.37’sini yapıyoruz.

GEÇEN YIL NE KADAR KURBAN KESİLDİ?

2018 yılında 4 günlük bayram boyunca kesilen büyükbaş hayvan sayısı 101 ülkenin sığır sayısından fazla. Küçük başta durum daha vahim. 135 ülkenin koyun varlığından daha fazla kurban kesmişiz. Hem de dışardan alarak!

Yıllar itibariyle kesilen kurban sayıları ise şöyle; 2017 yılında 817 bin 805 büyükbaş, 2 milyon 720 bin 271 küçükbaş. hayvan kurban olarak kesilmiş.

Sayın bayraktar’a göre bu yıl bu sayılar; ‘’ 900 bini büyükbaş, 2 milyon 700 bini küçükbaş olmak üzere toplamda yaklaşık 3 milyon 600 bin hayvan’’ olarak gerçekleşecek.

Türkiye ekonomisi ithalata bağlı hale geldi. Hem de gıda konusunda. 20, 25 yıl önce gıdada kendi kendine yeten ülkelerin başında gelirken!

Gele gele geldik 2019 yılına. Nüfusumuz 82 milyon. Dışardan hayvan almamıza rağmen hayvan varlığımız nüfusumuzdan az. Yani sığır ve koyun toplam hayvan sayımız 63 milyon dolayında.

Son 7, 8 yılın ithal edilen hayvan sayılarını 63 milyondan düştüğümüzde hayvancılığın yok olma noktasına geldiğini görürüz. Üretici perişan. Kredilerini ödeyemiyor. Her gün yeni bir tesis kapanıyor. Hayvan tüccarları köylerine dönüyor!

Ülkemiz; hayvansal gıdadan başka savaş araç ve gereçlerini, makine üreten makinaları, üretilen malların ham maddelerini, petrolü, doğal gazı, ilacı, tohumu, hayvan yemini sonuç olarak her şeyi ithal eden ediyoruz.

Yani zenginin havyarından köylünün samanına kadar her şeyi ithal ediyoruz. Biliyorum güzel bir kurban yazısı yazmadım. Ama yazamadım işte!