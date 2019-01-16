Hüseyin Tanrıverdi, veteriner hekim odalarına yetki verildiği takdirde geliştirdikleri projeyle hiç bir hayvanı öldürmeden sayılarını azaltacaklarını söylüyor.

Proje gerçekleştirildiği takdirde 10 yıl içinde sokakta hayvan kalmayacak.

Son günlerde sokak hayvanları vatandaşlara saldırarak ölüm ve yaralanmalara neden olmalarıyla ülke gündemine oturdu. Bir düğüm haline dönüşen sokak hayvanlarının durumuna hala çözülmüş değil.



Bu durumun çözülmesi için neler yapılması gerektiğini Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tanrıverdi’ye sorduk. İki bölüm halinde yayınlanacak röportajımızın ilk bölümünde Tanrıverdi, geliştirdikleri projeyle sokak hayvanlarını öldürmeden sayılarını azaltmanın yöntemini anlattı.

Sizi tanıyabilir miyiz?

Hüseyin Tanrıverdi

Hüseyin Tanrıverdi: Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanıyım. 6- 7 Ekim seçimlerinde üyelerimiz teveccüh gösterdiler yönetim kurulunda 2 yıl boyunca faaliyette bulunmak için seçildik.

Bizim 5 asil, 5 yedek üyemiz var. Ancak biz kendi çalışma tempomuza göre hareket ediyoruz ve 10’unu da asil kabul ediyoruz ve çalıştırıyoruz. Çünkü sorunlarla ilgili çok büyük bir yığılma var. Bu sorunlar veteriner hekimlerle ilgili, hayvan sağlığıyla ilgili, halk sağlığıyla ilgili önemli konular. Bu sorunları bertaraf etmek adına 2 yıllık kısa sürede topyekün mücadele etmeye başladık. Umarım her şey güzel olur.

Son dönemlerde sokak hayvanlarıyla ilgili birçok problem medyaya yansıdı. Bu sorunları nasıl çözebiliriz?

Tanrıverdi: Son dönemlerde sokak hayvanlarının insanlara saldırmasıyla ilgili haberler okuyoruz. Yakın zamanda Kayseri’de ve İstanbul’da yaşanan olaylar var. Hatta bundan bir kaç ay önce de eşimin ayağını parçaladılar.

Sokak hayvanlarında bir özellik başladı. Kolonilileşmeye başladılar. Mahalle aralarında köpekler bir erk savaşı içerisindeler. Hayvanlarında bir psikolojisi var ve büyük bir sıkıntı yaratmaya başladı. En büyük korkum ise kuduz vakalarının yoğunlaşma ihtimalinin olması. Bunu bertaraf etmenin değişik yöntemlerini daha önce uyguladılar.

Bu uygulamalara bakacak olursak: daha önce öldürme olayına gittiler ki bir hekim olarak buna karşıyım. Kastrasyon olayına gittiler bunu da desteklediğimi söyleyemem bunlara artı olarak barınak olayına gittiler. Şu an Ankara’da 80- 100 bin arasında bir sokak hayvanından bahsediliyor. Çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Buna hiç bir güç yetmez. Büyükşehir belediyesinin 3 veya 4 noktaya büyük barınak oluşturma çalışmaları var. Bu da kısa vade de bir çözüm olur, ileriye dönük bir çözüm göstermez.

Belediye veteriner hekimleri de durumlarından muzdaripler çünkü her olayda hayvan severler onlara tepki gösteriyor. Hayvan sever gruplarla da görüşüyoruz onların algısı belediye veteriner hekimlerinin hayvanlarla ilgilenmediği yönünde. Bunun takibini yaptım, belediye veteriner hekimleri içinde bıçak kemiğe dayanmış durumda. Veteriner hekimliğin yanı sıra köpek takipçiliği yapıyorlar bu da yanlış bir şey.



Hayvan severler haklı olarak şunu söylüyorlar: “300 tane hayvanı, 150 kapasiteli barınağa koyuyorlar” ancak şu noktayı atlıyorlar bu veteriner hekimlerinin düzeltebileceği bir durum değil ki bu belediye başkanlarının çözeceği bir sorundur. Bu konuları anlatmaya başladı ve bizim dediğimize hak vermeye başladılar.

Sokak hayvanlarını azaltmanın en iyi yolu şudur: Pet shoplarda muhakkak hayvan satışı yasaklanacak. İkinci olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ve yetkili birimler kontrolleri sıklaştıracak çünkü merdiven altı üretim çok fazla sayıda var. Bunları oto kontrol altına aldığınız zaman azar azar yavaşlatabilirsiniz.

En önemlisi de her ülkenin kendine ait bir kanunu var. 5199 sayılı kanunu benzer. Ayıran nokta ise oralarda sokak hayvanları polisi denilen bir teşkilat kurulmuş. Bu teşkilatlar aracılığıyla kontrol altına alınıyor. Sokaklarda hayvan göremezsiniz. Oradaki uygulamada bir müddet hayvanlar sahiplenilmesi için bekletiliyor daha sonra ex işlemi gerçekleştiriliyor. Biz bunu da yapalım demiyoruz. Bir veteriner hekim olarak ölüme karşıyım.

İnsanlar bir şeyi talep ettiği zaman arzda kendiliğinden meydana geliyor. Hayvanı alıyorlar bir kaç ay sonra bıkarak sokağa bırakıyorlar. Bunların önlemini alabilmemiz için mikroçip uygulamasının mutlak suretle veteriner hekimler tarafından yapılması gerekiyor. Kulak küpesiyle bu iş çözülmez.

Deri altına mikroçipi yerleştirirsiniz, sokakta yakaladığınız takdirde optik okuyucuyla sistemde okutursunuz ve hayvan sahibini bulabilirsiniz. Hayvan kaçtıysa sahibine tekrar verirsiniz, sokağa bırakıldıysa cezai işlem uygularsınız. Bu cezalarda caydırıcı nitelikte olmalıdır. Avrupa da bu cezalar 60-70 bin avro gibi caydırıcı rakamları buluyor. O zaman hayvan almak isteyen bireyde almadan önce düşünmek zorunda kalacaktır. Bu şekilde talebi azaltabiliriz. Ev hayatına alışmış bir canlıyı sokağa bırakırsan orası onun için vahşi doğa olur.

Bunun için ne yapılmalı?

Tanrıverdi: 5199 sayılı kanunda düzenlemeler yapılmalıdır. Devlet bunun için belediyelere ödenek veriyor. Bu ödeneklerin içinde yem, barınma, ilaç ve ameliyat ücretleri yer alıyor.

Buraların bakım kısmını odalar yapamaz belediyeler devam etmeli ancak ilaç, aşı ve ameliyatları odalara verdiği ve bunlarla ilgili bütçeleri de bize ayırdığı zaman biz bunları otokontrol altında yapabiliriz. Çünkü belediyelere giden ilaç, aşı gibi malzemelerin tam teşekküllü olarak kullanıldığına inanmıyorum. Sıkıntılı bir süreç onun içinde yüzde 30- 40 oranında kayıplar meydana gelebiliyor. Bu kayıplar çalma anlamında değil, zai oluyor.

Bu yetki odalara verildiği zaman; örneğin siz veteriner hekimsiniz hangi üründen kaçar tane ihtiyacınız var, liste halinde bana verirsiniz bir şartla ürünleri size veririm oda nereye harcadığınızı raporlandırırsanız.

O zaman kontrol altına alıyorsunuz ve devletin kasasında da para kalıyor. Belediyeler, özel sektöre bir ara mobil hizmet vermeye başladı. İnanır mısınız çoğu oda başkanımız bu hizmeti kullananlarla mahkemelik durumuna geldi. Çünkü veteriner hekim olmayan şahıslar tarafından ameliyatların gerçekleştirildiği bilgisini alıyoruz. Bunun önüne de ancak bize yetki verdiklerinde geçebiliriz.



Özel kliniklere bize verilen bütçe dahilinde örneğin ameliyat masrafını daha aşağılara çekerek, diğer malzemelerle de destek verdiğimiz zaman bu sorunu ortadan kaldırabiliriz. Arz ve talep dengelenir talep azaldığı sürece de hayvan popülasyonun da azalma olur.

Bu söyledikleriniz uzun vade de sorunun çözülmesi yolunda, kısa vade de neler yapılabilir?

Sokak Hayvanları

Tanrıverdi: Kısa vade de bu sistem oturtulur. Bu sistemle ilgili çalışmalarımız, projelerimiz hazır. Kanunla bize yetki verildiği takdirde üç ay ile altı ay içerisinde bu sistemi yürürlüğe sokabiliriz. Yani kısa vade de yapılacak işlem sistemin alt yapısını oluşturmaktır.

Orta vade de pet shoplarda satışların yasaklanması, kaçak hayvan üretimi yapılan yerlerin kontrol altına alınması ve kapatılması, eğer üretim yapılacaksa Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bünyesinde, üretim ruhsatı almak şartıyla ruhsatlı yerlerin açılmasına izin verilmelidir. Bununla birlikte bir kota koyulur, örneğin 50 tane üretebilirsin şeklinde.

Fazla talep olduğunda ise cezai yaptırımları halka iyi bir şekilde anlatarak gerçek hayvan severlerle, diğerlerini ayırabilirsiniz. Çünkü gerçek bir hayvan sever cezası ne olursa olsun beslemek isteyecektir. O zaman otokontrol sağlanabilir. Öldürmeyle, barınaklarla bu iş çözülmez.

Geçici barınaklar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tanrıverdi: Geçici barınaklarda çözüm değil. Buralara hayvanları getiriyorlar. Bir hafta on gün kadar kaldıktan sonra tekrar bırakıyorlar. Hayvanların doğal ortamı sokaklar değildir. Burası nihayetinde insanlarında yaşadığı kentleşmiş bir ortamdır. Burayı doğa olarak kabul edemem. Bakın işte sıkıntılar oluyor, insanlar ölüyor. Yarın bir gün kuduz vakası ortaya çıkarsa hiç kimse bunun altından kalkamaz. Umarım olmaz ama eli kulağında.

Bunun önlemini önceden almanız gerekiyor. Aşılama var aşılamayla hallederiz diyorlar. Aşılama koruyucudur, aşının özelliği tedavi edici değildir.

Isırıldığınızda 20 saat içinde gidip aşı vuruluyorsunuz peki gidemediğinizi virüsün vücudunuza yayıldığını düşünün, sizi artık kurtaracak bir şey yok. Bunlar birer gerçektir.

Kalıcı barınaklar olabilir mi?

Tanrıverdi: Kalıcı barınaklar olabilir. Bazı arkadaşlarımız kalıcı barınaklarda kontrolün ve beslenmenin olmadığını söylediler. Evet katılıyorum ancak veteriner hekimleri bu noktada suçlamamaları lazım. Çünkü nihayetinde veteriner hekimler hayvanları beslemiyor kendisi hekim, doktor. Bunlarla bakıcıların ilgilenmesi gerekiyor yine belediye başkanının elindeki bir durum.

Bizim sunduğumuz projenin içerisinde bizi pilot bölge olarak denesinler. Eğer bütçenin içerisinden iki hayvan severin maaşını biz versek ve barınaklarda çalışmalarını sağlasak. İnanın bu şekilde tüm barınaklarda otokontrol sistemi oluşur. Bakılmadığı zaman bize hemen rapor verilecek bizde gerekli denetlemeleri yapacağız.

Tüm bunlar için odalar yetki verilmesi gerekiyor. Çünkü veteriner hekimler 6343 sayılı kanuna göre bize üye olan hekimleri göreve çağırabiliriz. Gelemem diye bir şey yok bu kanuni bir zorunluluktur. Şimdi bir tehlike var bu zorunluluk kaldırılırsa büyük bir sıkıntı doğurabilir.

Konumuzun dışında ancak fiili hizmeti de bunun içine sokabilir. Kuduz gibi bir vakanın patlak verdiğini varsayalım. Siz fiili hizmet zammından yararlandırmıyorsunuz, emekli olduktan sonra maaşı yarı yarıya düşüyor. Durum böyleyken bu doktorlardan hiç bir verim alamazsınız. Hayvanlar bizim gerçeğimiz ama insanlarda bizim gerçeğimiz. Ortak akılla, ortak bir yaşamda buluşmamız gerekiyor.

Şu an Ankara’da kaç tane kalıcı barınak var?

Tanrıverdi: Orada da bir sıkıntı yaşıyoruz. Her ilçede var, oda yanlış. Hayvanları kontrol altına alamıyorsunuz. Örneğin A ilçesi topluyor hayvanları topluyor sonra kendisinde fazla olduğu için, B ilçesinin sınırlarına götürüp bırakıyor. Traji komik bir durum. Büyükşehir belediyesi toplayacak, piyasada bulunan barınakların hepsini iptal edeceksiniz. Veteriner hekimleri asli görevlerine yollayacaksınız. Ana merkezde toplanacak.

Bizim dediğimiz proje kapsamında geldiği zaman kontrol altına aldığınız sokak hayvanlarının istatistiksel olarak bilgilerine de sahip olursunuz hem de bu sistemle hayvanların sayısında bir azalma olduğunu da görürsünüz.

Bu projeyle iki yıl içerisinde hayvan sayısının düşeceğini düşünüyorum. Hayvanların yaşam süresinin 10-12 yıl gibi bir süre olduğunu varsayarsak, 10 yıl gibi bir süre içerisinde de sokakta hayvan kalmadığını göreceksiniz. Dediğim gibi bu kesinlikle öldürme yoluyla değil bahsettiğimiz proje kapsamında gerçekleşecek.

Şu an bir yetki karmaşası var. Herkes bu konuya bir tarafa çekiyor. Bu konuyu bir yerlere çekmenin anlamı yok yetkili olması gereken kişiler veteriner hekimlerdir. Proje gerçekleştirilirse sokak hayvanları sorunu çözülür, devlete olan yükü de azalır. Sağlık Dairesi başkanının ifadesi 12 milyon lira 11’inci aya kadar gıda için harcama yapıldığını söyledi. Bu büyük bir rakam.

Hayvan severler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tanrıverdi: İsmine hayvan sever diyen ancak hayvan severlikle hiç bir alakası olmayan insanlarımız da var. Gerçekleri söylemek gerek. Şahıs hayvanları bahane ederek para topluyor, orta da hayvan yok. Bu şahıslar lüks araçlarla geziyorlar. Bunları hayvan sever olarak görmüyorum, gerçek hayvan severlere de büyük ayıp ediyorlar.