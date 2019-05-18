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18 Mayıs 2019
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından hayvan severlerin önerilerini dikkate alan uygulamalar teker teker hayata geçiriliyor.
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Hayvanlar mutlu başkent mutlu

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından hayvan severlerin önerilerini dikkate alan uygulamalar teker teker hayata geçiriliyor.

GÜVENLİ VE TEMİZ BARINAKLAR

Başkent sokaklarında başı boş gezen, yaralanmış ya da hasta hayvanlara Büyükşehir Belediyesi şefkat elini uzatarak, onları hayata bağlıyor.

Binlerce hayvanın ihtiyaç ve bakımını üstlenen Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı Hayvan Barınağı’nda son günlerde hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Hayvanların güvenli ve temiz bir ortamda, sağlıklı koşullarda yaşamalarını sürdürmeleri amacıyla genel temizlik çalışmaları yapılıyor.

ÇEVRE DÜZENLEMESİNDEN TADİLATA

Kulübeler dışında tüm barınak çevresinde bakım onarım çalışmaları yürütülürken, çevre düzenlemesi de hızlı şekilde yürütülüyor.

Ağaç budama başta olmak üzere görevliler genel temizlik, tellerin ve çitlerin onarımı, kafes tabanı ve mama kaplarının yenilenmesi gibi çok sayıda hizmeti yerine getirmek için özveriyle çalışıyor.

HAYVAN DOSTU BİR BÜYÜKŞEHİR

Sokak hayvanları hijyenik ve daha düzenli koşullarda yeni yuvalarında hayatlarını sürdürmenin keyfini yaşarken, Hayvan Barınağı’nda sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları da yapılıyor.

Barınaktaki tüm hayvanların daha rahat ve konforlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamaya yönelik çalışmalara hız verilirken, Barınak yetkilileri yapılan yenileme çalışmaları hakkında şu bilgileri verdiler:

“Barınakların daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi için 94 kişi ile geniş bir ekip çalışması yürütüyoruz. 22 veteriner, 7 veteriner tekniker ve hayvan bakıcılarımızla hizmet veriyoruz. ALO 153 Mavi Masa aracılığıyla aldığımız ihbarları değerlendiriyoruz. Hayvanları barınağa getirerek tedavilerini üstleniyoruz. Dışarıda yaşamını idame ettiremeyecek yaşlı, agresif, görme engelli ya da bir uzvu olmayan sokak hayvanları gözetimimiz altında yaşamlarını barınakta sürdürüyor. Sağlığına kavuşan hayvanlarımızı da doğal ortamına geri bırakıyoruz. Bu yeni düzenleme ve iyileştirme çalışmaları ile hem hayvanlar hem de gelen ziyaretçiler mutlu olacak.”

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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