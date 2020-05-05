Hayvanlara; fiziksel ve cinsel şiddet uygulayan kişilerin insanlara yönelik bu tür davranışların da kaçınılmaz olduğunun en somut örneği;

Boynu bıçakla kesilen

Ayakları kesilen

İple araç arkasına bağlanıp sürüklenen

Sopayla dövülen

Av tüfeği ile vurulan

Yere vurularak öldürülen

Daha bir çok örneğini sayabileceğimiz yıllardır görmezden gelinen kendilerine ait doğa da yer bulamayan ve gün geçtikçe artan hayvanlara yönelik şiddet olaylarına empati kurmak lazım.

Önce vicdan yasası

Bunları yazarken savunmasız bir canlıyı istismar etmenin onun acı çekmesine neden olmanın ve bundan rahatsızlık duyulmamasının nedeni ne ola bilir diye düşündüm.

Tek bir cevabı var.

İnsanın içinde ki vicdansızlık ve merhametsizlik, vicdan yasasının olmamasından kaynaklanıyor.

‘En büyük adalet vicdani hukuktur‘ hatırlatması yapmakta fayda var.

Sokak hayvanlarını unutmayınız!

Toplum için tehlikeli kişiler

En büyük suç ve ahlaksızlık odur ki kendinden güçsüz birine eziyet etmek.

Tabi bu durum insanlar arasında yaşanırken hayvanların başına sıkça gelen bu tür üzücü olaylara engel olunamıyor.

Hayvanlara; fiziksel ve cinsel şiddet uygulayan kişilerin insanlara yönelik bu tür davranışların da kaçınılmaz olduğunun en somut örneği;

İstanbul Eminönü Meydanın da bir kişinin aracı ile ezerek onlarca güvercini öldürmesi.

Polis tarafından göz altına alınan bu caninin ‘ mala zarar verme ‘ ve çocuğa cinsel istismar ‘ kaydı olduğu öğrenildi.

Hayvan Hakları Kanunu getirilmeli

Sesi çıkmayan sokak hayvanlarına yönelik şiddetin son bulması , adalet duygusunun yerine getirilmesi için;

Ulusal kanallarda dile getirildi.

Paneller, söyleşiler yapıldı.

Dikkat çekmek adına kısa filmler çekildi.

Defalarca bu tarz girişimlerde bulunuldu.

Yetmedi!

Hayvan hakkı savunucuları sokak hayvanları için bir araya gelip Hayvanları Koruma Kanununda ki eksikliklerin giderilmesi ve hayvanlara yönelik şiddetin son bulması için çağrıda bulunsalarda nafile.

Seslerini duyura bilecekleri bir makam yokmuş gibi.

Bir kaç ay önce TBMM Hayvan Hakları Komisyonunun hazırladığı 36 madelik Hayvan Hakları Kanun teklifi meclise geleceği açıklandıysa da kamu vicdanını rahatlatacak bir sonuca varılamadı.

Bu yasa bir an önce çıkarılmalı bu canilere gerken hukuki cezalar verilmeli. Yasanın çıkması için neden bekleniliyor anlamak güç.

Sokak hayvalarına yönelik şiddet olayların son bulması için caydırıcı cezalarla bir an önce yasal boşluğun dolması gerekiyor.

Bu şiddeti uygulayanlara kabahatli değil, suçlu demek için!

Sağlığın için evde kal Türkiye!