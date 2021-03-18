Hayvanat bahçesindeki geyiği çalıp yiyen 2 kişi tutuklandı (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

​Zonguldak Valiliği, seramik fabrikasındaki hayvanat bahçesinden çalınan geyikle ilgili açıklama yaptı. Gökçebey ilçesi Çukur mahallesinde faaliyet gösteren seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesinde bulunan alageyiğin 22 Şubat’ta çalındığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Kafesinden çıkarılıp av tüfeği ile vurularak araçla götürmek suretiyle faili meçhul hırsızlık ve mala zarar verme olayı meydana gelmiştir. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’nca, meydana gelen olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için başlatılan çalışmalarda JASAT ve Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları ve teknik takipler neticesinde olayda kullanılan araç ve olayı gerçekleştiren C.A. (57) ve M.B. (48) isimli şahıslar tespit edilmiş olup, adı geçen şahıslar yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Adli işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanmıştır” denildi.

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