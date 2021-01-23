HAYTAP’tan motoru çalıştırmadan ‘kaputa vur’ çağrısı

Melis KARAKUZULU/ İZMİR (DHA)- HAVA sıcaklıklarının düşmesi, sokakta yaşayan hayvanların hayatını zorlaştırırken, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilcisi Esin Önder, otomobil kullanan vatandaşlara uyarıda bulunarak, “Özellikle yavru kediler motor sıcak olduğu için arabaların kaputlarına girebiliyor. Araba çalışınca da maalesef ölüyorlar. Bu nedenle motoru çalıştırmadan önce ‘kaputa vur’ diyoruz” dedi.

Kış aylarında hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle sokakta yaşayan hayvanlar için hayat şartları da zorlaştı. İzmir’de de sıcaklıklar geceleri eksi 3 dereceye kadar düştü. Özellikle yavru kediler, sıcak olduğu için arabaların kaputlarına girerek ısınmaya çalışıyor. Ancak kedinin orada olduğunu anlamayan sürücüler, arabayı çalıştırdığında kedinin ölümüne neden olabiliyor.

‘BİR KAP MAMA, BİRAZCIK DA SEVGİ’

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilcisi Esin Önder, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Arabamızı çalıştırmadan mutlaka kaputa vurmalıyız. Arabayı park ettiğimizde motordan çıkan sıcaklık nedeniyle kediler kaputlara girebiliyor. Çevre yolunda yol kenarında küçücük kedilerin öldüğünü görüyorum. Araba kaputuna vurup, ses geliyorsa dışarı çıkarmamız gerekiyor. Onlar da bizim gibi üşüyorlar. Onlara bol bol mama vermemiz gerekiyor. Üşümemeleri için karınlarını doyurmamız gerekiyor. Bir kap mama, birazcık da sevgi vermeliyiz” dedi.

Çok sıcak veya soğuk havalarda sokaktaki canlıların mağdur olduğunu söyleyen HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan ise “Kış aylarında özellikle kediler kaputa girip uyuyor. Arabaya binmeden önce kaputa 1 kere vurmalıyız. Araçlar trafikte olduğunda dışarıdan ses duyulmuyor. Ama araç çalışmıyorken kaputtaki ses duyulabilir. Orada kaldıklarında kediler için çok acılı bir ölüm meydana geliyor. Mahallede baktığımız kedileri kısırlaştırmamız gerekiyor. Çünkü artan popülasyon sonucunda sokakta ıstırap çeken hayvan sayısı da artıyor. Kısırlaştır, aşıla ve besle” diye konuştu.

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