Haymana her yönüyle tartışılacak

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Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Haymana Belediyesi tarafından düzenlenen “Geçmişin İzinde Geleceğin Peşinde Haymana Çalıştayı”nda tüm yönleriyle Haymana konuşulacak.

Haymana Belediyesi, Haymana’nın tarih, kültür, tarım ve termal olmak üzere sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi ve İlçenin kalkınması için kullanılması çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Midas Termal Otel’de 6-7 Ocak tarihlerinde “Geçmişin İzinde Geleceğin Peşinde Haymana Çalıştayı” düzenlenecek. Çalıştay’a belediye başkanları, akademisyenler, STK temsilcileri, kurum ve kuruluşların daire amirleri ve özel sektör temsilcileri gibi alanında uzman birçok isim katılacak.

İki gün sürecek Çalıştay’da Haymana’nın sahip olduğu potansiyel ve değerler ile bunların geleceğe aktarılmasına yönelik yapılması gereken çalışmalar etraflıca tartışılıp değerlendirilecek. Bundan sonra izlenecek adımlarla ilgili bir yol haritası çıkarılacak. 6 oturumdan oluşacak Çalıştay’da katılımcılar, “Din ve Tasavvuf”, “Tarih Sanat”, “Dil, Kültür ve Edebiyat”, “Turizm ve Gastronomi”, “Markalaşma” ve “Tarım ve Hayvancılık” konularında sunum ve müzakereler gerçekleştirecekler.

Turgut “Çalıştay Bir Yol Haritası olacak”

Haymana’nın kadim bir geçmişi olan, termal, tarih, turizm, tarım ve kültürel değerleriyle birlikte önemli bir potansiyele sahip bir İlçe olduğunu ifade eden Başkan Turgut “Göreve geldiğimizden beri bu başlıklarda önemli çalışmalara imza attık. Bunlara bir yenisini ekliyoruz. Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile düzenlediğimiz bu Çalıştayla var olan potansiyelimizi ve bunu İlçemizin kalkınması için nasıl en iyi şekilde değerlendireceğimizi alanında uzman isimlerle tartışacağız. Bu tartışmalar ışığında bir yol haritası oluşturabileceğiz. Çalıştayımızın verimli geçeceğine inanıyorum.” dedi.