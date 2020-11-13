Haymana Altınköy’de

Ankara’nın ilçeleri Altınköy’de… Kalecik, Akyurt, Çubuk, Çamlıdere, Güdül, Kızılcahamam, Beypazarı ve Nallıhan’ın ardından Haymana da Altınköy Açık Hava Müzesi’nin misafiri oldu.

Altındağ Belediyesi, Ankara’nın ilçelerini Altınköy’de ağırlamaya devam ediyor. Ankara’nın ilçeleri, turizm değerleri, kültürleri ve tadına doyulmaz lezzetleriyle, Altınköy’de geleneksel Ankara rüzgarları estiriyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın davetiyle Altınköy Açık Hava Müzesi’nde misafir olan ilçe belediyeleri arasında Haymana da yerini aldı. Haymana Belediyesi’nin tanıtım standını, ev sahibi Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut birlikte açtı. Haymana Belediyesi standı, Pazar günü akşamına kadar ziyarete açık olacak.

ŞİFANIN ADRESİ: HAYMANA

Altınköy’e konuk olan her ilçe belediyesinin Altınköy’e değer kattığını söyleyen Başkan Asım Balcı “İlçe belediyelerimizi ve başkanlarımızı Altınköy Açık Hava Müzesi’ne davet ediyor, burada kendilerine tahsis ettiğimiz yerde kültürel, tarımsal ve geleneksel zenginliklerini tanıtmalarına vesile oluyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Kalecik, Akyurt, Çubuk, Çamlıdere, Güdül, Kızılcahamam, Beypazarı ve Nallıhan Belediyelerimiz misafirimiz oldu. Altınköyümüzün ziyaretçileri konuklarımıza büyük ilgi gösterdi. Biz de kendilerini burada görmekten dolayı çok mutlu olduk” dedi.

Haymana’nın dünyaca ünlü termal sularıyla şifanın ve sağlığın kaynağı olduğunu belirten Başkan Balcı “Haymana dünyaca ünlü, çok önemli bir kaynağa sahip… Haymana’nın şifalı suları çok değerli bir sağlık kaynağı…

Altınköyümüze hem renk hem de sağlık kattılar. Haymana’yı yakından tanımak isteyen herkesi, Altınköy Açık Hava Müzesi’ni ziyaret etmeye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.