Rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin, iki yeni bestesini müzikseverlerle buluşturdu.

Geçtiğimiz sene Eylül ayında şenlik alanına paraşüt ile inerek dünyada bir ilke imza atan Hayko Cepkin, yeni projesi ile hayranlarının karşısına çıktı.

En son 3 sene önce ‘Beni Büyüten Şarkılar Vol.1’ albümünü gösteren sanatçı, ‘Kabul Olur’ ve ‘Dans Et’ adlı iki yeni single’ı müzikseverlerin beğenisine sundu. bütün dijital platformlarda akustik sürümleri ile beraber gösterilen şarkılar, anlatımı ve müzikal altyapısı ile dikkati çekiyor.

‘Kabul Olur’, varoluş ile hesaplaşan bir dil ile müzikseverlerin karşısına çıkarken, ‘Dans Et’te ise engelli bir yaşama değişik bir camdan bakan Hayko Cepkin, empati kurmayı müziğin kuvvetli dilini kullanarak hatırlatıyor.