HAYDİ’ye gelen ihbarla kızıl şahin tedavi altına alındı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulamasına gelen ihbarla kızıl şahinin tedavi olmasını sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri göreve başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla kurulan birim, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçecek ve farkındalığı artıracak. Ekipler özellikle kötü davranılan, işkence gören, aç ve susuz bırakılan hayvanları yeniden sahiplendirmek ve koruma altına almak için el koyma işlemi yaparak ilgili kurum ve kuruluşlara teslim edecek.

HAYVAN HAKLARI İÇİN TEK DOKUNUŞ YETER

Şırnak’ta park, bahçe ve sokaklarda vatandaşları bilgilendiren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce geliştirilen HAYDİ mobil uygulaması hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Cep telefonuna indirilen HAYDİ uygulaması aracılığıyla ya da 112 Acil çağrı merkezine gelen ihbarları değerlendiren ekipler, hayvanlara karşı işlenen suçlara karşı anında müdahale ediyor. Uygulama hakkında kentin işlek cadde ve duraklarına bilgilendirici afişlerin asılmasını yanı sıra ekipleri kullandığı araçların arka bölümlerine hayvanlar için kafes ve teçhizat konuldu.

HAYDİ DEVREYE GİRDİ, KIZIL ŞAHİN KURTULDU

Şırnak merkezdeki kırsalda 2 kanadı kırık halde kızıl şahini bulan bir vatandaş, HAYDİ uygulamasıyla Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekiplerine bildirildi. Ekipler gelen ihbar üzerine yaralı kızıl şahini bulunduğu yerden alındı. Kızıl şahin, veteriner hekimler tarafından ilk kontrolünün yapılmasından ardından Şırnak Üniversitesi bünyesindeki Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Merkezi’nde tedavi altına alındı. Veteriner Hekim Şerif Tadik tarafından yapılan muayenede 2 kanadında kırık olduğu tespit edilen kızıl şahin, yaklaşık 1 ay sürecek olan tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Cihangir Bahadırlıoğlu, şiddete maruz kalan hayvanlar için vatandaşların HAYDİ uygulamasıyla ihbar yapılması için çağrıda bulundu. Bahadıroğlu, “Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Çevre, Doğa ve hayvanları Koruma Büro Amirliği olarak Şırnak ilinde HAYDİ uygulaması üzerinden gelen ihbar üzerine olay yerine gittik. Olay yerinde kızıl şahin olarak adlandırdığımız yaban hayvanın müdahalesinin yapılması üzerine Şırnak Üniversitesi Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdik. 1 aylık tedavisinin ardından kızıl şahin doğaya salınacaktır. Sokakta gördüğünüz yaralı, herhangi bir şiddete maruz kalmış hayvanları HAYDİ uygulaması üzerinden bize bildirerek ihbarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Biz de bunlara en iyi en hızlı şekilde tedavilerini gerçekleştirerek, gerekli ve adli işlemlerini başlatacağız” dedi.

Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Büro Amirliği’nde görevli polis memurları Cihangir Bahadırlıoğlu ile Erkan Altun, sokak hayvanlarına da düzenli olarak mama dağıtıyor.

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