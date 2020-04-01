Keçiören Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere özen göstererek evlerinden çıkmayan vatandaşların keyifli vakit geçirebilmeleri için “Haydi Keçiören Balkonlarımıza” sloganıyla Nisan ayı boyunca hareket halindeki üstü açık otobüsle çeşitli konserler düzenleyecek.
Her gün farklı bir sanatçının üstü açık otobüste 14.00-18.00 saatleri arası sahne alacağı konserlerin ilki yarın (Çarşamba) Dilek Hürmeydan Basçı’nın seslendireceği ezgilerle Keçiörenlilere keyifli bir gün yaşatacak. Konser otobüsü 1 ay boyunca Keçiören’in 51 mahallesindeki tüm cadde ve sokakları gezecek.
Konserimize siz kıymetli basın mensuplarını da bekliyoruz.
Saygılarımızla.
Adres: Cumhuriyet Cad. No:1 Kalaba Kent Meydanı Keçiören ANKARA
Yer (Konser Başlangıç Noktası): Keçiören Belediyesi önü, Kalaba Kent Meydanı
Tarih : 01 Nisan 2020 / Çarşamba
Konser Saati : 14.00-18.00 saatleri arası