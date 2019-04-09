6.3 C
Ankara
9 Nisan 2019
Ana Sayfa Yazarlar Haydi, İstanbul’da seçimi yenileyelim
Yazarlar

Haydi, İstanbul’da seçimi yenileyelim

Orhan Uğuroğlu Orhan Uğuroğlu

-

7
0

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yenilensin. AKP adayı Binali Yıldırım, bu kez seçimi rakibi Ekrem İmamoğlu’ndan 15 bin oy farkla önde kazansın. CHP geçersiz 300 bin oya itiraz etsin, ilçelerde yeniden sayım istesin. Ne olur?

İlçe seçim kurulları itirazları reddeder,
İl seçim kurulu itirazları reddeder,
Yüksek Seçim Kurulu itirazları reddeder…

2010 referandumu ile Fethullah Gülen terör örgütüne AKP tarafından teslim edilen yargı 2016 referandumu ile AKP tarafından teslim alındı.

Hâkimler ve Savcılar YÜKSEK Kurulu yükseklikten azade edilerek Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) haline getirildi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde HSK üyeleri şöyle belirleniyor:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atananlar:
Başkan: Adalet bakanı Abdulhamit Gül
3 üye (1. Sınıf Adli yargı hâkim ve savcıları arasından)
1 üye (1. Sınıf İdari yargı hâkim ve savcıları arasından)
TBMM’de AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP desteği ile atananlar:
3 üye (Yargıtay üyeleri arasından)
1 üye (Danıştay üyeleri arasından)
3 üye (Akademisyenler ve avukatlar arasından)

Özetleyecek olursak Başkan dâhil 12 üye Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmaktadır. Belki 1 – 2 üyeyi MHP genel başkanı Devlet Bahçeli önerebilir ama kurul kararlarını etkilemez çünkü çoğunluk Erdoğan tarafından belirlenmektedir.

Varsayalım ki YSK İstanbul’da seçimi sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı açısından yenilesin, inanıyorum ki bu kez seçimi en az yüzde 5 oy farkı ile Ekrem İmamoğlu kazanır.

YSK’NIN DURUMU

Değerli okurlarım,
İlçe seçim, İl seçim ve Yüksek Seçim Kurullarının “Hâkim” olan tüm üyelerinin de sicil amiri cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır.

2014 Yerel Seçiminde CHP’nin itirazlarının YSK tarafından reddedilmesini hatırlayın.
16 Nisan 2017 tarihindeki referandumda, “mühürsüz oyların” YSK tarafından “geçerli” sayılmasına karşın CHP’nin itirazının YSK tarafından reddedilmesini hatırlayın.

Anayasa, “seçimlere 1 yıl kala seçim kanunlarında değişiklik yapılamaz, yapılsa dahi uygulanamaz” hükmünün çiğnenerek görev süresi dolan YSK Başkanının da aralarında olduğu 5 üye ile görev süreleri 2022’de dolacak 6 üyenin görev sürelerinin AKP ve MHP tarafından Meclis’te çıkartılan yasa ile bir yıl uzatıldığını hatırlayın.

YSK’nın 6 üyesi 2023’de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde de görev yapmaları böylece sağlandı.

15 BİN FARK YETERLİ DEĞİL Mİ?

Değerli okurlarım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “13-14 bin oy farkla kimsenin kazandım deme hakkı yoktur” dedi.
İnanılır gibi değil, İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmak için kaç oy fark olması lazım? Böyle bir yasa maddesi mi var?
Size bir liste hazırladım ki bakın AKP çeşitli yerlerde kaç oy farkla 31 Mart yerel seçiminde başkanlıkları kazandı:

ARTVİN-YUSUFELİ
AKP: 1819
CHP: 1815
Fark: 4
EDİRNE-KEŞAN
AKP: 18.429
CHP: 18.406
Fark: 23
ESKİŞEHİR-ÇİFTELER
MHP: 4758
CHP: 4750
Fark: 8
MUŞ
AKP: 15.919
HDP: 15.381
Fark: 538
MUŞ-MALAZGİRT
AKP: 3.641
CHP: 3.638
Fark: 3
GİRESUN
AKP: 30.306
CHP: 30.026
Fark: 280
HAKKARI-ŞEMDİNLİ
AKP: 3.457
CHP: 3.303
Fark: 154
YALOVA-ÇINARCIK
AKP: 4843
CHP: 4827
Fark: 16
MANİSA-YUNUSEMRE
AKP: 57.875
CHP: 57.854
Fark: 19

15 bin oyla Başkan seçilemez ama konu AKP olursa görüyorsunuz 3 – 4 oyla bile başkan seçiliyor demek ki…

ÖSYM ESKİ BAŞKANI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ soruşturmasında, aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in de bulunduğu 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi 20 kişi gözaltına alındı.

2010 yılında vekâleten, 2011 yılında ise ÖSYM’ye asaleten Ali Demir’i bu göreve nasıl atandı?

Yasa, “Başkan, Devlet üniversitelerinde görev yapan profesör unvanına sahip öğretim üyelerinden, Yükseköğretim Kurulunun önereceği üç aday arasından müşterek kararname ile dört yıllığına atanır” hükmü taşıyor.

Müşterek kararname, Milli Eğitim Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı imzası taşıyordu o dönemde.

Prof. Dr. Ali Demir’i öneren YÖK üyeleri ve müşterek kararnameye imza atanlar hukuken ya da siyaseten sorumlu değiller mi?

Önceki İçerikCesur pozlarıyla mest ediyor
Sonraki İçerikTürkiye genelinde büyük FETÖ operasyonu: 393 Şüpheli Gözaltında
Orhan Uğuroğlu
Orhan Uğuroğluhttps://sonsoz.com.tr
1969 yılında Yeni Tanin Gazetesinde 10 yıl, 1981'de Haldun Simavi'nin Günaydın Gazetesinde 10 yıl, 1990'dan 2005'e kadar Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star'da, 2014 Ekim'den beri Sonsöz'de...

RELATED ARTICLES

Güncel Haberler

Kuru soğan 2 dolar, yersen!

İsmet Hazardağlı -
Memlekette kuru soğanının kilosu 10 lira oldu. Hani fakirin fukaranın ekmek arası yapıp yediği kuru soğan, tezgahta iki dolar. Bir asgari ücretli...
Devamını Oku
Yazarlar

İki tarafın da asabı bozuldu

Nuri Kayış -
Ak Parti, çok önem verdiği ve mutlaka kazanmak istediği İstanbul büyükşehir belediye başkanlığını kaybetmiş olmanın yarattığı derin hayal kırıklığını üzerinden atamıyor, “komplo,...
Devamını Oku
Yazarlar

Son iskele Bandırma…

Erden Aktoğu -
Tabiri caizse, Türk futbolunun, gelmiş geçmiş en yaramaz çocuklarından biridir Batuhan Karadeniz. Ondaki Allah vergisi fizik ve yetenek yalnızca bizim değil Avrupa...
Devamını Oku

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

Ukrayna’da yolsuzluk iddialarının hedefindeki devlet savunma sanayi işletmesi Ukroboronprom’un yöneticilerinin yalan makinesinden geçirilmesi kararlaştırıldı.

Ukrayna’da devlet işletmesinin yöneticileri yalan makinesinden geçirilecek

Editör -
Ukrayna’da yolsuzluk iddialarının hedefindeki devlet savunma sanayi işletmesi Ukroboronprom’un yöneticilerinin yalan makinesinden geçirilmesi kararlaştırıldı.
Yaklaşık yüzde 60'ı sudan oluşan insan vücudu için su tüketiminin önemi hakkında konuşan Öğr. Gör. Esin Ardıç, "Az su içmek insanı hasta ediyor.

“Az su tüketmek halüsinasyon ve bilinç bulanıklığına sebep olabilir”

İstifçilik hastalığı Türkiye'de nüfusun yüzde 3'ünde, dünya genelinde ise yüzde 6'sı oranında görülüyor.

Türkiye’de nüfusun yüzde 3’ü istifçilik hastası

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, yaşam tarzında yapılacak ufak değişikliklerle kalp damar hastalıklarından korunmanın mümkün olabileceğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

Uzmanından kalp damar hastalıklarından korunma önerileri

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71