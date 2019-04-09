Haydi, İstanbul’da seçimi yenileyelim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yenilensin. AKP adayı Binali Yıldırım, bu kez seçimi rakibi Ekrem İmamoğlu’ndan 15 bin oy farkla önde kazansın. CHP geçersiz 300 bin oya itiraz etsin, ilçelerde yeniden sayım istesin. Ne olur?



İlçe seçim kurulları itirazları reddeder,

İl seçim kurulu itirazları reddeder,

Yüksek Seçim Kurulu itirazları reddeder…



2010 referandumu ile Fethullah Gülen terör örgütüne AKP tarafından teslim edilen yargı 2016 referandumu ile AKP tarafından teslim alındı.

Hâkimler ve Savcılar YÜKSEK Kurulu yükseklikten azade edilerek Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) haline getirildi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde HSK üyeleri şöyle belirleniyor:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atananlar:

Başkan: Adalet bakanı Abdulhamit Gül

3 üye (1. Sınıf Adli yargı hâkim ve savcıları arasından)

1 üye (1. Sınıf İdari yargı hâkim ve savcıları arasından)

TBMM’de AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP desteği ile atananlar:

3 üye (Yargıtay üyeleri arasından)

1 üye (Danıştay üyeleri arasından)

3 üye (Akademisyenler ve avukatlar arasından)



Özetleyecek olursak Başkan dâhil 12 üye Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmaktadır. Belki 1 – 2 üyeyi MHP genel başkanı Devlet Bahçeli önerebilir ama kurul kararlarını etkilemez çünkü çoğunluk Erdoğan tarafından belirlenmektedir.



Varsayalım ki YSK İstanbul’da seçimi sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı açısından yenilesin, inanıyorum ki bu kez seçimi en az yüzde 5 oy farkı ile Ekrem İmamoğlu kazanır.



YSK’NIN DURUMU



Değerli okurlarım,

İlçe seçim, İl seçim ve Yüksek Seçim Kurullarının “Hâkim” olan tüm üyelerinin de sicil amiri cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır.



2014 Yerel Seçiminde CHP’nin itirazlarının YSK tarafından reddedilmesini hatırlayın.

16 Nisan 2017 tarihindeki referandumda, “mühürsüz oyların” YSK tarafından “geçerli” sayılmasına karşın CHP’nin itirazının YSK tarafından reddedilmesini hatırlayın.



Anayasa, “seçimlere 1 yıl kala seçim kanunlarında değişiklik yapılamaz, yapılsa dahi uygulanamaz” hükmünün çiğnenerek görev süresi dolan YSK Başkanının da aralarında olduğu 5 üye ile görev süreleri 2022’de dolacak 6 üyenin görev sürelerinin AKP ve MHP tarafından Meclis’te çıkartılan yasa ile bir yıl uzatıldığını hatırlayın.



YSK’nın 6 üyesi 2023’de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde de görev yapmaları böylece sağlandı.



15 BİN FARK YETERLİ DEĞİL Mİ?



Değerli okurlarım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “13-14 bin oy farkla kimsenin kazandım deme hakkı yoktur” dedi.

İnanılır gibi değil, İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmak için kaç oy fark olması lazım? Böyle bir yasa maddesi mi var?

Size bir liste hazırladım ki bakın AKP çeşitli yerlerde kaç oy farkla 31 Mart yerel seçiminde başkanlıkları kazandı:

ARTVİN-YUSUFELİ

AKP: 1819

CHP: 1815

Fark: 4

EDİRNE-KEŞAN

AKP: 18.429

CHP: 18.406

Fark: 23

ESKİŞEHİR-ÇİFTELER

MHP: 4758

CHP: 4750

Fark: 8

MUŞ

AKP: 15.919

HDP: 15.381

Fark: 538

MUŞ-MALAZGİRT

AKP: 3.641

CHP: 3.638

Fark: 3

GİRESUN

AKP: 30.306

CHP: 30.026

Fark: 280

HAKKARI-ŞEMDİNLİ

AKP: 3.457

CHP: 3.303

Fark: 154

YALOVA-ÇINARCIK

AKP: 4843

CHP: 4827

Fark: 16

MANİSA-YUNUSEMRE

AKP: 57.875

CHP: 57.854

Fark: 19



15 bin oyla Başkan seçilemez ama konu AKP olursa görüyorsunuz 3 – 4 oyla bile başkan seçiliyor demek ki…



ÖSYM ESKİ BAŞKANI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ soruşturmasında, aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in de bulunduğu 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi 20 kişi gözaltına alındı.

2010 yılında vekâleten, 2011 yılında ise ÖSYM’ye asaleten Ali Demir’i bu göreve nasıl atandı?



Yasa, “Başkan, Devlet üniversitelerinde görev yapan profesör unvanına sahip öğretim üyelerinden, Yükseköğretim Kurulunun önereceği üç aday arasından müşterek kararname ile dört yıllığına atanır” hükmü taşıyor.



Müşterek kararname, Milli Eğitim Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı imzası taşıyordu o dönemde.



Prof. Dr. Ali Demir’i öneren YÖK üyeleri ve müşterek kararnameye imza atanlar hukuken ya da siyaseten sorumlu değiller mi?