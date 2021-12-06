HAYDİ ekibi, kediye eziyet ihbarına giderken kaza yaptı: 2’si polis 3 yaralı

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’nde görevli Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibinin kediye eziyet edildiği ihbarına gittikleri araç, otomobille çarpıştı. Kazada 2’si polis 3 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde çevre yolu İskilip kavşağında meydana geldi. Kediye eziyet edildiği yönündeki ihbar üzerine HAYDİ ekibi, bölgeye hareket etti. Ekibi taşıyan araç, kontrolden çıkıp, kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada ekip aracının sürücüsü Güner Dağ ile Salim Arslan ve ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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