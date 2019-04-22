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22 Nisan 2019
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Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen “5. Geleneksel Fidan Dikim Kampanyası” başladı. Kampanya kapsamında 2 çöp torbası geri dönüşüm atığı getirene Çankaya Belediyesi bir fidan veriyor.
Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen “5. Geleneksel Fidan Dikim Kampanyası” başladı. Kampanya kapsamında 2 çöp torbası geri dönüşüm atığı getirene Çankaya Belediyesi bir fidan veriyor.
Yerel Haberler

Haydi Çankaya! “Bir fidan da siz dikin”

Editör Editör

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Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen “5. Geleneksel Fidan Dikim Kampanyası” başladı. Kampanya kapsamında 2 çöp torbası geri dönüşüm atığı getirene Çankaya Belediyesi bir fidan veriyor.

Çevreye duyarlı çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, bu yıl 5’incisi düzenlenen “Geleneksel Fidan Dikim Kampanyası”nı başlattı. Önceki yıllarda Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği kampanya ile iklim değişikliğine karşı toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan Çankaya Belediyesi, kampanyayı geniş çaplı olarak başlattı. İki çöp torbası geri dönüşüm atığını belirlenen Çankaya Evlerine getiren vatandaşlara bir fidan hediye ediliyor.

İLÇE GENELİNDE 13 ÇANKAYA EVİ HİZMET VERİYOR

Farkındalık yaratarak, çevreye verilen zararların önüne geçilmesine katkı sağlayan kampanya kapsamında Mutlukent, Esat, Beysukent, Dikmen, Ümitköy, Bayraktar, Emek, Zübeyde Hanım, Maltepe, İsmail Cem, 100. Yıl, Ata ve Anıtpark Çankaya Evi’nde vatandaşlar getirdikleri 2 çöp poşeti geri dönüşüm atığına karşılık bir fidan alabiliyor.

KARAÇAM, SEDİR VE MAVİ SELVİ

Kampanya kapsamında belirtilen Çankaya Evlerine 2 çöp poşeti kadar plastik, cam, metal, kağıt gibi geri dönüşüm atığı getiren vatandaşlar Belediye görevlilerinden fidanlarını alıyor. Karaçam, Sedir ve Mavi Selvi fidanlarının armağan edildiği 5. Geleneksel Fidan Dikim Kampanyası 30 Nisan tarihinde sona erecek.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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