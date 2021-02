‘Hayat tamircisi’ kısıtlama gününde sokak hayvanlarını besledi

Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),(DHA)- MARDİN’in Derik ilçesinde yaşayan ‘hayat tamircisi’ olarak tanınan Hasan Kızıl, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlama gününde sokak hayvanlarını besledi.

Derik ilçesinde yaşayan kendi imkanlarıyla yaptığı yürüteç ve protezlerle bugüne kadar 600 hayvanın yürümesini sağlayan ve çevresinde ‘hayat tamircisi’ olarak tanınan Hasan Kızıl, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanların mağdur olmaması için harekete geçti.

İlçe merkezinde ve kırsal Boyaklı mahallesindeki sokak hayvanlarına et ve mama veren Kızıl, kış aylarında hayvanların yiyecek bulmaktan zorlandıklarını söyledi. Yiyeceklerin sokak hayvanlarıyla paylaşılması gerektiğini söyleyen Kızıl, “6 yıldır engelli hayvanlar için yürüteç ve protezler yapıyorum. Bugün de sokak hayvanları için bir çalışma başlattım. Pandemi döneminde herkes eve kapandı ve maalesef sokaktaki hayvanları unuttur olduk. Can dostlarımızın kış aylarında daha çok beslenmeye ihtiyaçları var. Her gün çöpleri geziyorlar. Sokakta gezmek zorunda kaldıkları için maalesef bazen insanlar tarafından şiddete uğruyor. Aslında biz nasıl komşularımıza saygı gösteriyorsak böyle komşularımızı seviyorsak, kedi ve köpeklerimizi de öyle sevmemiz lazım. Yemeğimiz onlarla paylaşmak zorundayız. Eğer onları düzgün beslersek ve yemeğimizi onlarla paylaşırsak, hayatlarını da kaybetmeyecekler” dedi.

İlçe sakinleri de Kızıl’a yaptığı bu girişiminden dolayı teşekkürlerini illetti.

