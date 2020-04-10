Sağlık Bakanlığı, korona testi pozitif çıkıp evde kalmaları istenen hastaların takibi için Türk Telekom, Turkcell ve Vodofone’la anlaştı.

Buna göre, telefonlarına indirilecek bir program sayesinde hasta olanlar evlerinden çıkarlarsa hemen uyarılacak.

İlk bakışta, “A teknoloji ne güzel kullanılıyor, bravo vallahi!” denilebilir.

Ama bu uygulamanın ciddi açıkları olduğunu da bilmeliyiz.

Örneğin, telefonuna söz konusu program indirilen hasta kişi telefonu evde bırakarak dışarı çıkarsa ne olacak? Merkez tarafından o hâlâ evde sanılmayacak mı?

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Bana kalırsa, bu salgının yayılmasını önlemek hasta kişinin insiyatifine kesinlikle bırakılamaz.

Doğru olan şudur:

Testi pozitif çıkan ancak genel sağlık tablosu hastaneye yatırılacak kadar ciddi olmayan hastalar, tıpkı yurt dışından ya da umreden gelenlere yapıldığı gibi öğrenci yurtlarında, kamu misafirhanelerinde ya da bu işe tahsis edilmiş otellerde karantina altına alınmalı, orada kontrolleri düzenli biçimde yapılmalı, durumları kötüleşenler hastaneye yatırılmalıdır.

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Telefonlu takip ilk bakışta son derece modern bir uygulama gibi görünse de ciddi riskler taşıyor.

“Hayat eve sığar” ama salgına önlem telefona sığmaz.

Benden söylemesi!