Hayat bazen kurguyu geçer!

Lüks bir kafe.

Kırklı yaşlarında bir kadın ve bir erkek çaylarını yudumlarken bir yandan da hararetle tartışmaktadır:

KADIN: En son ne olur, siz onu söyleyin!

ADAM: Valla, dediğim gibi 7 binden aşağısı kurtarmaz.



KADIN: O kadar veremem inanın. Biraz indirim yapsanız…

ADAM: Kolay bir iş olmadığını herhalde sizde takdir edersiniz.

KADIN: Elbette takdir ediyorum. Ama benim bütçemin de bir sınırı var. Üstüne çıkamam.

ADAM: Başkası olsa kesinlikle kabul etmem, lakin sizi kırmak istemiyorum. Peki, dediğiniz gibi olsun.

KADIN: Buyurun, paranız burada.

ADAM: Kimi öldüreceğimi söylemediniz daha?

KADIN: Beni öldüreceksiniz. Bu para onun içindir.

ADAM: Ne! Kendinizi öldürtmek için mi tuttunuz beni?

KADIN: Evet, neden şaşırdınız? Ha başkası ha ben… Ne fark eder ki. Kiralık katil olmak böyle bir şey değil mi?

ADAM: Anlaşıldı, ilk fırsatta gereği neyse yerine getireceğim. Ben hayatımda haram para yemedim. Aldığım her kuruşun helal olmasını isterim.

KADIN: Anlaştık! Adresim bu kartta yazılı. Beni isterseniz evde, isterseniz evin çevresinde bir yere pusu kurarak öldürebilirsiniz.

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Aradan 20 gün geçmiştir.

Aynı kafede aynı kadın ve erkek konuşmaktadır:

KADIN: Parayı peşin aldınız ama işinizi yapmadınız. Ben sizi sözüne sadık mert biri olarak görmüştüm oysa.

ADAM: Şöyle bir sorun çıktı ortaya.

KADIN: Nedir o?

ADAM: Size aşık oldum. Bu yüzden günlerdir kendimle mücadele ediyorum. Sizi öldüremiyorum bir türlü.

KADIN: Sizin işinizde duygusallığa yer olmamalı. Hani aldığınız her kuruşu helal ettiririm demiştiniz, ne çabuk unuttunuz o sözünüzü…

ERKEK: Bakın, bir teklifim var. Sizi öldürmesem, evlenip kendimize yeni bir hayat kursak nasıl olur acaba?

KADIN: Saçmalamayın lütfen. Öldürmeyecekseniz paramı geri verin. Ben başka bir kiralık katil bulurum kendime.

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Uzatmayalım…

Bu konuşmadan 5 gün sonra adam kadının evine gider ve onu tabancayla vurur.

Ama vurur vurmaz da pişman olup ambülans çağırır, kadını hastaneye götürür. Ne var ki yapılan tıbbi müdahaleye rağmen kadın kurtarılamaz, hayatını kaybeder.

Adam bir süre sonra polis tarafından yakalanır.

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Hayır, bir film ya da tiyatro oyunundan alınmış sahneler değil bunlar.

Dün bazı gazetelerde yer alan ilginç bir intihar olayının haberiydi.

İstanbul’da 19 yıllık öğretmen, kendisini 5 bin lira karşılığında tuttuğu kiralık katile öldürtmüştü.

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Hayat bazen kurguyu geçiyor, filmlerde, oyunlarda bile zor göreceğimiz olaylara sahne oluyor.