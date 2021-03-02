Hayaller Ütopya Hayatlar Distopya

Kanallar arasında gezinirken iki ayrı ülkede yaşadığınız vehmine kapıldığınız oluyormu sizlerinde? Bakıyorsunuz bir yanda dünya ülkelerine meydan okuyan nidalar eşliğinde dünyayı dize getirmiş bir ülke!!! hiçbir sorunu yok,halkı mutlu, ekonomik problemlerini çözmüş , yolsuzluğun adaletsizliğin asla yaşanmadığı hatta tüm dünyanın kıskandığı bir dev!!!

Diğer yanda bakıyorsunuz bikaç holding dışında kalanlara hayat hakkının bile tanınmadığı , adaletin artık sadece literatürde bir kavram olarak kaldığı , insanların pazar artıklarıyla geçinebildiği, işsizliğin rakamlarla oynansa dahi !! az gösterilemediği gencecik üniversite mezunlarımızın hayatlarının sınavlarla torpille adam kayırmacalatla heba edildiği, mutsuz , kaotik, baskıcı birüçüncü dünya ülkesi!!!

Distopya yani !!!

Pandemiden dolayı eğitim öğretim istendik düzeyde yapılamıyorken, okullara çocuklarımızı toplayamıyorken, internete erişimin sağlanabildiği oranda derslere katılabiliniyorken “lebaleb doluluğuyla “ övünülen salonlar eğitimdeki başarılarımızla övünmenin çok ötesine geçmiş durumda!!!

Onlar artık Ütopya !!!

Bir yanda annesini babasını garip bir şekilde toprağa vermenin acısıyla hüznünü yaşarken insanlar, öte yanda en tepedeki liderlerin dahi katıldığı kalabalık cenaze törenleri!!!

Bir yanda Milli Uzay Programı öteki yanda derslere girebilmek için dağ başlarına çıkan öğrenciler!!!!

Bir yanda intihar eden halk öteki yanda eleştiren herkese terörist etiketi yapıştıran bir güruh!!!!

Bir yanda askıda ekmek öteki yanda ucuz ekmek kuyrukları!!!!

Ben artık hangi ülke bizim inanın şaşırmış durumdayım.Bazen garipliği kendimde aradığımda olmadı değil?

Ama artık halk olarak gerçekten çok yıprandığımızın çok yorulduğunuzun da farkındayız ,

bu yadsınamayacak bir gerçek!!

Gelecekte güzel günlerin ütopya olmaması için bugün lütfen algı oyunlarına gelmeyelim bu hayat bu Ülke hepimizin bizden sonrada çocuklarımızın!!!

Hayallerin Hayatlarımızla Bir Olduğu Geleceğe Çıksın Yollarımız…