Hayalini kurduğu tekstil atölyesini açtı, 25 kadına istihdam sağladı

Sekvan KÜDEN/ULUDERE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Uludere ilçesinde Yakup Yarar (25), hayal ettiği tekstil atölyesini KOSGEB’den aldığı destekle kurdu. Şenoba beldesinde açtığı atölyede 25 kadını istihdam eden ve firmalara fason üretim yapan Yarar, hedefinin, kendi markası ile ülke ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yaşayan Yakup Yarar, çocukluk hayali olan tekstil atölyesini KOSGEB’den aldığı ekipman desteğiyle Şenoba beldesinde açtı. Atölyeye, 31 Mayıs 2017’de Şenoba’da düşen askeri helikopterde şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın, adına şiir yazdığı dağ olan ‘Hanke’ ismi verildi. Şehit Tümgeneral Aydın’ın anısını yaşatmayı amaçladıklarını söyleyen Yakup Yarar, beldeden 25 kadını da atölyede istihdam ettiklerini ve firmalara fason üretim yaptıklarını kaydetti. Yarar’ın şimdiki hedefi ise çalışan sayısını 100’e çıkararak, kendi markası ile üretim yapmak.

‘ÇOCUKLUKTAN BERİ HAYALİMDİ’

Tekstil atölyesini açma hayalini çocukluktan beri kurduğunu anlatan Yarar, “Bu bölgede bir istihdam ortamı sağlamak, hem kendime hem de köyüme güzel bir fırsat sunmak, ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza iş imkanı sağlamak amacındaydım. Devletimizin arkamızda durduğunu bu işi kurduktan sonra çok iyi anladım. Devletimizin bize sunduğu destekleri, verdiği fikirleri kullanmayı öğrendiğimizden beri çok mutluyum. Devletimize çok teşekkür ederim. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan’ın da kadınlarımıza destek çıkması ve bizim arkamızda durmasından dolayı da kendisine çok teşekkür ederim. Şu anda 3’ü usta öğretici, 25 kadın arkadaşımız burada çalışmakta. Özel bir firmadan sipariş pijama işi aldık. Fason üretim yapıyoruz. Yerli üretim yapıyoruz ve devletimize, milletimize katkı sağlıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.

’25 KADIN DEMEK, 25 EVE EKMEK GÖTÜRMEK DEMEKTİR’

Tekstil atölyesi personeli Emine Kara, atölyede kadınların çalıştırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “25 kadın demek, 25 eve ekmek götürmek demektir. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım beldemizde böyle işler çok daha fazla olur ve beldemiz kalkınır. Bu tür atölyeler kadınları bu tür işlerde görmemize vesile olur. Beldemiz çalışmaya son derece elverişli. Kadınlarımız çalışmaya çok hevesli. Sabah 8’de işe gelip akşam 5’te evlerine gidiyorlar” diye konuştu.

Şırnak AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan da teşkilat olarak en büyük hedeflerinin bölgede ekonomiye katkı sağlamak olduğunu belirterek, “Kardeşlerimiz projelerini hazırladılar. Bizler de destekledik, aracı olduk. Bölgede iş alanlarımız çok az. Bütün kadınlarımız, gençlerimiz yeter ki üretim yapmak istesinler. Biz onları desteklemeye hazırız” dedi.

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