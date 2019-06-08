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8 Haziran 2019
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Bursa'da yıllarca teknik servislerde çalışıp daha sonra kendi iş yerini açan otomobil tamircisi Soydan Demir (43), çıraklık hayalim dediği 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini kamyonete çevirdi.
Yaşam Haberleri

Hayalini bu otomobil ile gerçekleştirdi

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Bursa’da yıllarca teknik servislerde çalışıp daha sonra kendi iş yerini açan otomobil tamircisi Soydan Demir (43), çıraklık hayalim dediği 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini kamyonete çevirdi.

Aracın yapımından trafiğe çıkmasına kadar 2 yıl çalıştığını belirten Demir, “Çocukluk hayalime kavuştum. Bu aracı yapmam 50 bin lirayı buldu” dedi.

​Kentte küçük yaşlardan beri otomobil tamirciliği yapan Soydan Demir, o dönemlerde kendi proje aracını üretmenin hayalini kurdu. 20 yıl otomobil yetkili servislerinde çalışan Demir, daha sonra işinden ayrılarak kendi tamir atölyesini açtı. Soydan, atölyesinde çocukluk hayali olan 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini çift kabin kamyonete çevirmek için proje çizdi. Çalışmalara başlayan Demir, yaklaşık 35 bin lira harcayarak projeyi 2 yılda tamamladı. Soydan, 3 kapılı çift kabin kamyoneti ruhsata işletmek için ise yaklaşık 15 bin lira harcadı.

‘HAYALİMİ BU ARAÇLA GERÇEKLEŞTİRDİM’

Tamircilik sektöründe çıraklıktan yetişme olan herkesin bu tarz hayalleri olduğunu belirten Soydan Demir, “Genellikle imkansızlıklardan dolayı yapılamaz. Allah bana bu imkanı tanıdı. Kendi mücadelem, emeğim ve esnaf arkadaşlarımın desteğiyle hayalimi gerçekleştirdim. 1986 model kuş serisinden bir aracım vardı. Hayalimi bu araçla gerçekleştirmek istedim. İlk başta projeyi kendi kafamda tasarladım. Önce bu aracı ortadan ikiye kestim. Ön taraf orijinal haliyle kalırken arka tarafı çift kabin kamyonet olarak yeniden yaptım. Projemi tamamlayıp fiziken ve yasal olarak trafiğe çıkabilir hale getirmem yaklaşık 2 yıl sürdü. 6 ay kadar ruhsat işlemleriyle uğraştım. Şu an diğer tüm araçlar gibi trafiğe çıkabiliyor ve muayeneden geçiyor. Beni tek üzen ticari araca dönüştüğü için artan sigorta bedeli oldu, ancak bu emeklerimin karşılığında onu da gözüm görmüyor. Toplam maliyet 50 bin liraya ulaştı, bunun içinde en büyük payı ise ruhsat işlemlerine ayırdım” dedi.

‘GÖREN FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR’

Yaptığı aracının herkes tarafından çok beğenildiğini belirten Demir, “Müşterilerimden ve usta arkadaşlarımdan isteyen çok oldu. Sanayide gezerken en az 10 kişi durdurup nasıl ve neden yaptığımı soruyorlar. Bazen fotoğrafını çekiyorlar, bunlar bana büyük haz veriyor. Buna harcadığım parayla lüks bir araç alabilirdim, ama bu içimden gelen bir şeydi, bir çocukluk hayaliydi. ‘Ben bunu yaptım’ diyerek ustalığımı ön plana çıkarmak da çok önemliydi. Bunu yapmasaydım Türkiye’de tek olan bu araca binemezdim. Bu araç, Türkiye’de yalnızca bende var. Ben bu arabaya zevkle biniyorum” dedi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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