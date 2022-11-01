‘Hayalet gösterge’ hırsızları polis kovalamacasıyla yakalandı 

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Ahmet YEŞİLMEN-Uğur ŞAHİN/İSTANBUL, (DHA)- BAKIRKÖY’de otoparkta lüks araçların göstergelerini çalan hırsızlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin kilometrelerce süren kovalamacasıyla Zeytinburnu’nda yakalandı. Çalıntı otomobille kaçan şüpheliler, girdikleri bir inşaat alanında kaza yaptı. Araçtan inerek koşan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına aldı. Polisin hırsızları kovaladığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırköy Kartaltepe Mahallesi’nde dün sabah 06.00 sıralarında otoparktaki araçların hayalet göstergelerini çalan hırsızlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polisin dur ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Maske takan şüpheliler, 34 UPC 86 plakalı çalıntı otomobille kaçmaya çalışırken, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Kilometrelerce süren kovalamaca sonunda Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi’nde inşaat alanına giren şüpheliler, burada bir kepçeye vurarak kaza yaptı. Kaza sonrası yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheliden Metin Öztürk, ekiplerin üzerine yürüyünce, baldırından vurularak etkisiz hale getirildi. Ekipler şüpheliler Emrah B. ve Çetin D.’yi saklandıkları adreslerde yakaladı. Şüphelilerin kaçarken kullandıkları otomobili de Avcılar’dan çaldıklarını belirlendi. Otomobilde yapılan aramada 5 adet lüks araç konsolu ve 1 adet orta konsol yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları olduğu, Çetin D.’nin ‘Nitelikli yağma’ suçundan arandığı belirlendi.